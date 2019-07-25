كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| WeWork تفتتح أول موقع لها بالإمارات في أبوظبي

قالت عملاق المساحات المكتبية WeWork إنها ستفتتح أول موقع لها في الإمارات في أبو ظبي مطلع العام المقبل.

وسيكون مقر مكتب العمل المشترك في Hub71، مؤسسة التكنولوجيا في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في جزيرة المارية. وسيتم تخصيص المساحة لشركات التكنولوجيا والجامعات والشركات الناشئة. ومن المقرر أن تغطي مساحة أكبر قليلاً من ملعب كرة قدم أمريكي مساحته 5000 متر مربع.

وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لشركة Hub71، لصحيفة ذا ناشيونال “نتطلع إلى فتح مساحة WeWork الخاصة بنا في الربع الأول من عام 2020، مما يجعلها متاحة لجميع أنحاء أبوظبي. هذه ليست مجرد أخبار سارة لسكان Hub71، بل لأي شخص يريد أن يكون في مركز المشهد التكنولوجي في أبوظبي”.

وأضاف “أبو ظبي عاصمة ديناميكية تضم أكثر من 200 جنسية مشتركة. نحن نؤيد بناء البيئات التي تعزز الخلق المشترك وبناء المجتمع والانفتاح “.

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تم إنشاء Hub71 من قبل شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي، و ADGM، وعملاق التقنية الأمريكية مايكروسوفت و SoftBank اليابانية.

وبدأت شعبية مساحات العمل المشترك بالتوازي مع ارتفاع عدد الأعمال الحرة المستندة إلى التكنولوجيا والأعمال الحرة حول العالم.

وسيتم فتح ما يقرب من 1،688 مكانًا للعمل المشترك في جميع أنحاء العالم هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Coworking Resources. سيصل المجموع إلى 26000 على مستوى العالم في السنوات الثلاث المقبلة.

في وقت سابق من هذا العام ، أفيد أن WeWork ستفتح موقعًا في دبي، ومع ذلك، أخبرت متحدثة باسم الشركة لصحيفة ذا ناشيونال أنه لم يتم الإعلان عن جدول زمني لذلك الموقع.