محمد بن زايد والرئيس الإندونيسـي يشهـدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

جاكرتا (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة أمس مراسم تبادل وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشملت الاتفاقيات التي تبادلها البلدان

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ومحمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

01 اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومن الجانب الإندونيسي معالي ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي - وزيرة الخارجية.

02 مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومن الجانب الإندونيسي معالي ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي وزيرة الخارجية.

03 مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مع معالي رياميزارد رياكودو وزير الدفاع الإندونيسي.

04 مذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية وزارة التغير المناخي والبيئة تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مع معالي سوسي بودجياستي - وزيرة الشؤون البحرية والثروة السمكية.

05 مذكرة حول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في تاريخ 30/‏11/‏1995 وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي سري مولياني إندراواتي - وزيرة المالية.

06 اتفاقية تعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية تبادلها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية.

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07 مذكرة تفاهم في مجال السياحة تبادلها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي عارف يحيى وزير السياحة.

08 مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافية تبادلتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مع معالي الدكتور مهاجر أفندي وزير التعليم والثقافة.

09 مذكرة تفاهم في مجال الصناعة تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة مع معالي أيرلانغا هارتارتو وزير الصناعة.

10 اتفاقية إطارية استراتيجية شاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات وقطاع التجزئة وتسويق الغاز البترولي المسال وتجارة الغاز الطبيعي المسال، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة «الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية» أدنوك «ومجموعة شركاتها» مع نيك ويدياواتي - المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا».

11 مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وشركة شاندري عصري تبادلها مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول في شركة مبادلة مع اروين سيبوترا - رئيس ومدير شركة شاندرا أسري للبتروكيماويات.

12 مذكرة تفاهم بين مؤسسة موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون، تبادلها سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع عليم ماركوس - رئيس مجلس الإدارة للمجموعة.