الفنون الشعبية الإماراتية تلفت الأنظار بالصين

بكين (وام)

تواصلت فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي الصيني المقامة حالياً في العاصمة بكين والتي انطلقت بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجمهورية الصين الشعبية والتي اختتمت أمس.

واشتملت الفعاليات على عدد من الفقرات التي قدمها عدد من فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبيت العود العربي في أبوظبي، وكذلك جمعيات النفع العام التي تنضوي تحت مظلة الوزارة، وتعرض أمام الجمهور الصيني الحرف الشعبية والتقليدية. وأعربت مريم سعيد سالم رئيسة اللجنة النسائية في جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي برأس الخيمة عن سعادتها بالمشاركة في الأسبوع الثقافي الصيني، وتمثيل دولة الإمارات واستعراض الحرف التقليدية النسائية أمام الشعب الصيني للتعريف بماضي الإمارات التليد. وقالت «إننا نشارك بعدة حرف، منها خياطة الملابس التقليدية، وعمل البخور، ونقش الحناء، وقدمنا أنشطتنا في عدة أماكن مختلفة في العاصمة الصينية بكين». ومن جانبها، قالت ابتسام عبدالله الشحي من جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي برأس الخيمة: «وجدنا تجاوباً وتفاعلاً كبيرين من الشعب الصيني تجاه ما نقدمه ونعرضه من حرف تقليدية إماراتية»، مستذكرة مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»: «من ليس له ماضٍ لَيس له حاضر ولا مستقبل».