دبي (الاتحاد) استعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة تجربة دولة الإمارات في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والجهود المبذولة للحفاظ عليها، والعمل على إكثارها وإعادة توطينها، ومستوى الالتزام بمبادئ ومعايير اتفاقية «سايتس» المتخصصة في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال استقبال الوزارة لوفد من مسؤولي التنوع البيولوجي وإدارة اتفاقية «سايتس» في جمهورية الصين الشعبية.

وضم الوفد الصيني في عضويته مجموعة من مسؤولي هيئة الغابات والأراضي في جمهورية الصين شملت شي رونغ هونغ نائب مدير الهيئة، وجيا جيان شانغ نائب المدير العام للهيئة الوطنية للغابات والأراضي، لإدارة «السايتس»، ووان زي مينغ نائب المدير العام للهيئة الوطنية للغابات والأراضي الصينية مكتب شانغهاي، وتشنغ ليانغ نائب مدير «الهيئة» لإدارة الأراضي الرطبة.

وشملت أنشطة الزيارة، اجتماعات بين أعضاء الوفد ومسؤولي الوزارة تم خلالها استعراض التجارب الناجحة في مجال حماية الحيوانات المهددة بالانقراض في البلدين، ومناقشة تعزيز مجالات التعاون الحالية في القطاعات التابعة للوزارة، وتوجهات وفرص التعاون المستقبلي.

وخلال الزيارة، اجتمع مسؤولو التنوع البيولوجي وإدارة اتفاقية «السايتس» في الإمارات مع أعضاء الوفد الصيني لمناقشة سبل تعزيز تطبيق الاتفاقية والالتزام ببنودها ومتطلباتها المستقبلية. كما شملت الأنشطة اجتماع الوفد مع مسؤولي هيئة البيئة - أبوظبي، ومسؤولي الهيئة الاتحادية للجمارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التغير المناخي» تستعرض تجربة الدولة في حماية الحيوانات المُهددة بالانقراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.