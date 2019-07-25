الطاير يترأس اجتماع منصة المشتريات الحكومية ضمن «وزارة اللامستحيل»

دبي (وام) ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والمكلف بمهمة قيادة منصة المشتريات الحكومية أمس الاجتماع الثاني لفريق عمل منصة المشتريات الحكومية ضمن مبادرة وزارة «اللامستحيل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل 2019، والتي تقوم على مفهوم إعادة تصميم ممارسات المشتريات الحكومية من خلال تأسيس منصة تعمل على تغييرات جذرية في منظومة العمل الحكومي، واستعرض معاليه آخر مستجدات مشروع منصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لإطلاق المنصة.

حضر الاجتماع كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ومجموعة من كبار المسؤولين في وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارات البيئة والتغير المناخي والموارد البشرية والتوطين وتطوير البنية التحتية والتربية والتعليم والاقتصاد والداخلية والطاقة والصناعة وهيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وقال معاليه: نهدف من إطلاق المنصة الرقمية المتكاملة للمشتريات الحكومية إلى تقديم نموذج مبتكر للممارسات الحكومية يعزز من مكانة الدولة الرائدة ويرسخ تنافسيتها العالمية، ويساهم بدعم رواد الأعمال من المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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