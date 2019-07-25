محمد بن زايد يغرس شجرة في حديقة «بوغور».. ويؤكد: علاقـاتنا قوية ومتينة

جاكرتا (وام)

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بجولة في حدائق قصر بوغور الرئاسي التي تطوق القصر، حيث تحتوي على 341 نوعاً من الأشجار والنباتات، و591 غزالاً تعيش في أنحاء القصر، إضافة إلى العديد من النافورات وبرك أزهار اللوتس.

وغرس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة الرئيس الإندونيسي شجرة في حديقة القصر للدلالة على عمق وتجذر العلاقات بين البلدين.

ودوّن سموه كلمة في سجل كبار زوار قصر بوغور الرئاسي، قال فيها «سعدت بزيارة جمهورية إندونيسيا الصديقة ولقاء رئيسها جوكو ويدودو، وأعرب عن شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا قوية ومتينة، متمنياً لها مزيداً من الرسوخ والتطور في المستقبل لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين». وقد أقام فخامة رئيس إندونيسيا مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

وتعد زراعة الأشجار في حديقة القصر الرئاسي عادة متبعة مع الرؤساء وكبار الضيوف، حيث تعبر عن الصداقة القوية بين إندونيسيا ودول العالم توضع لوحة يكتب عليها تاريخ زرع الشجرة والشخصية التي غرست تلك الشجرة.

ويطلق على الشجرة التي تم غرسها شجرة «دامار»، وهي نوع من أنواع الصنوبريات، وأصلها إندونيسيا، وتنتشر في جزيرة مالوكو وجزيرة سولاويسي، واشتهرت هذه الشجرة باستخراج عصاراتها واستخدامها لإنتاج الصمغ، وتعتبر من الأشجار الضخمة، ويصل ارتفاعها إلى 65 متراً، ويبلغ حجم ساقها 1.5 متر.

رافق سموه خلال الجولة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.