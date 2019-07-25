تعاون استراتيجي شامل بين «أدنوك» و«برتامينا» الإندونيسية

بوجور، إندونيسيا (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«بي تي برتامينا (بيرسيرو)»، شركة الطاقة الإندونيسية، أمس، اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي الشامل تهدف لاستكشاف فرص التعاون في مختلف مجالات قطاع النفط والغاز في كل من الإمارات وإندونيسيا والعالم.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ونيك ويدياواتي، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا». ووفقاً للاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي، سيقوم الطرفان بتقييم فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوزيع وبيع المشتقات البترولية، والتكرير والبتروكيماويات.

ويغطي نطاق المشاريع قيد الدراسة المشاركة في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أعمال التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات وفرص بيع الوقود بالتجزئة في إندونيسيا، كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف أشكال التعاون الاستراتيجي في الفرص المتاحة في مجالات النقل والتجارة والتخزين في كل من دولة الإمارات وإندونيسيا والعالم.

وتعد «برتامينا» شركة طاقة مملوكة للدولة في إندونيسيا، وتدير أعمالاً متكاملة تشمل كافة مجالات ومراحل قطاع الطاقة في إندونيسيا، كما تعمل على توسعة وتعزيز حضورها في الخارج، وتنتج الشركة وتوزع الطاقة على 250 مليون شخص في إندونيسيا، وتنتشر أعمالها في عدة دول تشمل الجزائر والعراق وماليزيا وغيرها.

وتنتج الشركة وتوزع منتجات الطاقة، مثل الوقود ومواد التشحيم والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات.

وتمتلك «برتامينا»، حالياً ست مصاف لتكرير النفط في إندونيسيا بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.1 مليون برميل يومياً، كما تقوم في الوقت ذاته بتطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة من عدد من الموارد المحتملة في إندونيسيا.

قاعدة صناعية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، يسرنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي مع (برتامينا) والتي تهدف إلى البناء على علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا الصديقة، التي تمتلك قاعدة صناعية واسعة وتمثل إحدى أسواق الطاقة التي تشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص التعاون المهمة بين (أدنوك) و(برتامينا) وتطوير المشاريع التي تحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». وأضاف، يؤكد هذا التعاون مع «برتامينا»، سعي «أدنوك» لتعزيز القيمة في كل مجالات وجوانب محفظة أعمالنا، كما أنه يدعم أهدافنا الطموحة لتوسيع نطاق استثماراتنا الدولية لترسيخ مكانة أدنوك شركة عالمية للطاقة.

وستجتمع مجموعات العمل من كلا الجانبين خلال الأشهر المقبلة لتقييم وتحديد المجالات الرئيسة للتعاون الاستراتيجي عبر محافظ الأصول والمشروعات الواسعة لكلتا الشركتين، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على خيارات تعاون محددة لتنفيذها بحلول نهاية عام 2019.

Advertisements

خطوة إضافية

وتمثل هذه الشراكة الجديدة خطوة إضافية ضمن النقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» على مستوى المجموعة، بما في ذلك برنامج خلق القيمة الذي يتضمن مواكبة متغيرات مشهد الطاقة والبتروكيماويات لتعزيز المرونة، وإمكانية الاستفادة من مختلف الاتجاهات والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.

ويدعم هذه النقلة النوعية التي تشهدها المجموعة توسيع نطاق نهج الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة الأعمال والأصول ورأس المال.

وبالنسبة لشركة «برتامينا»، فإن هذا التعاون من شأنه أن يدعم هدفها الطموح في الدخول إلى قطاع الطاقة العالمي، ويعمل كمنصة انطلاق لتعزيز التنافسية، وترسيخ مكانتها ضمن اللاعبين الدوليين في مجال الطاقة.

وتمثل «برتامينا» شركة الطاقة المملوكة للحكومة الإندونيسية، وتدير الشركة أعمالاً متكاملة تغطي مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز كافة، بدءاً من الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وصولاً إلى التكرير والبتروكيماويات.

وبالإضافة إلى نشاطاتها في إنتاج الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز، تعمل «برتامينا» أيضاً في تطوير عدد من مشاريع توفير الطاقة من المصادر البديلة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية والوقود الحيوي وغيرها.

الشراكة مع «أدنوك» إنجاز مهم

قالت المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا» نك ويدياواتي: «تخطط الشركة لزيادة طاقتها التكريرية من خلال إضافة مليون برميل إلى سعتها اليومية عبر تنفيذ مشاريع الخطة الرئيسة لتطوير المصافي محلياً، ونحن على ثقة بأن الشراكة مع أدنوك ستكون إنجازاً مهماً لشركة (برتامينا) لتأمين إمدادات الطاقة من الخارج»، مضيفة «لا شك بأن اهتمام أدنوك بالمشاركة في قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يعد أمراً مهماً لدعم (برتامينا) في ضمان توفير الطاقة للشعب الإندونيسي».