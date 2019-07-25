زيارات متبادلة تعزز العلاقات التاريخية.. شراكة سياسية وإنسانية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

تتميز العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا بالمتانة والقوة والتفاهم، وتعززت بين البلدين عام 1977 بزيارة الرئيس الإندونيسي آنذاك سوهارتو دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إندونيسيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، والزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الإمارات عام 2015. وتعتبر الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إندونيسيا على قدر كبير من الأهمية، لتأكيدها على الرغبة الواضحة للقيادة السياسية في البلدين في تطوير الشراكة بينهما لمصلحة الشعبين، وتحقيق النمو في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار والتجارة، والتفاعل الثقافي.

افتتحت الإمارات سفارتها بجاكرتا في 10 يونيو عام 1991، ومن أجل دعم ومساندة الشعب الإندونيسي افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مكتباً لها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في عام 1997 لتقديم خدمات كبيرة، لاسيما في المناطق التي تتضرر بالكوارث الطبيعية، وأسست دولة الإمارات مكتباً للخدمات القنصلية في جاكرتا عام 2014 وتم افتتاحه رسمياً في 30 أكتوبر من العام نفسه، وذلك بهدف تقديم خدمات قنصلية إلكترونية متميزة وسريعة، خصوصاً في مجال إرسال العمالة الإندونيسية إلى دولة الإمارات. كما افتتحت إندونيسيا سفارتها بأبوظبي في 28 أكتوبر عام 1978 على مستوى القائم بالأعمال، وذلك حتى 29 مارس عام 1993، حيث عينت إندونيسيا أول سفير لها لدى الدولة، بعد افتتاح القنصلية العامة في دبي في فبراير عام 2004، ولدى إندونيسيا ترويج تجاري تم تفعيله في فبراير عام 2003، إضافة إلى مكتب لترويج الاستثمار الذي تم افتتاحه عام 2010.

تبادل الزيارات

وخلال زيارة الرئيس الإندونيسي الحاج جوكو ويدودو في سبتمبر 2015، توحدت الرؤى الإماراتية والإندونيسية معاً للسعي المشترك إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأعربت الدولتان عن قلقهما العميق تجاه تنامي ظاهرة الإرهاب، وشددتا على أهمية تعزيز التعاون للقضاء على التطرف. كما شهدت الزيارة محادثات استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبحث في السبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، ويعزز من الشراكات التي تخدمها.

ويسعى البلدان إلى العمل معاً من أجل نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، إضافة إلى تشجيع الحوار بين الأديان لجميع الشعوب مختلفة الأعراق والثقافات والأديان، وذلك من أجل السعي المشترك نحو نشر قيم الإسلام السمحة والتي تدعو إلى السلام والرخاء والوئام والتسامح الدائم.

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مواقف متسقة

وتبرز المواقف المتسقة بين البلدين فيما يخص قضايا السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتي تعد القضية الجوهرية للمسلمين، حيث يؤكد البلدان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى المرجعيات الدولية التي تعترف بحقه، وفق ما أكدته القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ومبادرة السلام العربية.

وتلتزم الإمارات وإندونيسيا بمبادئ سيادة واستقلال الأراضي ووحدتها في سوريا واليمن والعراق وليبيا، وضرورة الحفاظ على السلام والأمن لضمان التنمية المستدامة في المنطقة، ودعتا إلى رفض إرهاب الدول وتفكيك البنى التحتية الأساسية للإرهاب، وجلب مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود مثل القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والمخدرات.

شراكة استراتيجية

في عام 2006، قام فخامة الدكتور سوسيلو بامبانج الرئيس الإندونيسي - آنذاك – بزيارة للدولة على رأس وفد رفيع المستوى في إطار الحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام، حيث جاءت الزيارة لتجسد العلاقات بين البلدين والتي تتميز بالدوام والحرص على فتح قنوات للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري تمهيداً لإقامة شراكة استراتيجية تقود علاقات البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب وأكثر قوة وتطوراً في المرحلة المقبلة.

يد واحدة في أوقات الأزمات

تقف الإمارات دائماً إلى جانب جمهورية إندونيسيا في أوقات الأزمات ولمواجهة الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها، حيث أقامت في 2006 مشروع مدينة الشيخ خليفة السكنية لتوفير آلاف المساكن والمرافق الخدمية لضحايا المد البحري «تسونامي» بقرية لامباسي في مدينة باندا اتشيه الإندونيسية، كما لعبت الإمارات دوراً إنسانياً في إعادة بناء المدينة التي دمرها تسونامي الذي اجتاح عدداً من دول جنوب شرق آسيا في ديسمبر عام 2004.

ويقوم الهلال الأحمر الإماراتي بجهوده الإنسانية على الساحة الإندونيسية منذ أكثر من 25 عاماً، وترجع هذه الجهود إلى عام 1994، حيث بلغت قيمة المشروعات التي قدمتها الإمارات من 1994 إلى 2004 نحو 23 مليون درهم، وتضمنت إنشاء قريتين من 100 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء أكثر من 300 مسجد وحفر 221 بئراً، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى.

وتستمر الإمارات في تقوية العلاقات الاقتصادية مع إندونيسيا من خلال الزيارات والوفود المتبادلة بين البلدين للتنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية، وفي مطلع يوليو الجاري، ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، فريق العمل الاقتصادي لدولة الإمارات المشارك في الاجتماع الثنائي مع جمهورية إندونيسيا، والذي عقد في العاصمة جاكرتا، وبحث فريق العمل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والتعدين والسياحة والتطوير العقاري والطيران، بالإضافة إلى مناقشة آليات وسبل توسيع آفاق التعاون الإقليمي، وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.