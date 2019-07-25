«الهلال».. سفير الخير في إندونيسيا

منى الحمودي (أبوظبي)

يشكل البعد الإنساني محوراً رئيساً للعلاقات بين الإمارات وإندونيسيا، وبلغ إجمالي مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي للشعب الإندونيسي في الفترة ما بين العام 1994 حتى النصف الأول من العام الجاري، 420 مليوناً و348 ألف درهم.

وبلغت قيمة المعونات الإغاثية الطارئة لإندونيسيا، 23 مليوناً و745 ألف درهم، شملت 1700 طن إمدادات جوية وبحرية، 3 طائرات إغاثة، وباخرة 1100 طن، بالإضافة إلى 25 مركزاً للطفولة والأمومة، وتأهيل مستشفى الصليب الأحمر الإندونيسي.

أما المشاريع التنموية والإنشائية، فبلغت قيمتها 374 مليوناً و513 ألفاً، حيث نفذ الهلال الأحمر 4 آلاف و57 مشروعاً للأعمال الخيرية والدينية في إندونيسيا، و2090 مشروعاً للمياه، وفيما يتعلق بمشاريع الصحة والتعليم بلغ عدد المشاريع المنفذة 6 آلاف و704 مشاريع، أما كفالات الأيتام والبرامج الموسمية والمقطوعة، فبلغت القيمة الإجمالية 22 مليوناً و89 ألف درهم، حيث بلغ عدد الأيتام المكفولين 6 آلاف و148 يتيماً. وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التزام «الهلال» بتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية للذين تضرروا من الكوارث الطبيعية والأزمات والنزاعات.

وأوضح أن المشاريع الإنشائية وبرامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها الهيئة في جمهورية إندونيسيا، تأتي ضمن جهود الهلال الأحمر في عددٍ من دول جنوب شرقي آسيا، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر يعمل وفي إطار جهوده الخيرية والإنسانية في إندونيسيا منذ العام 1993، وذلك لتقديم العون والمساعدة الإنسانية للشرائح الأقل فقراً في تلك الدولة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإغاثية وأعمار المناطق التي ضربتها موجات الفيضانات في الكثير من الجزر الإندونيسية الفقيرة.

وتتمثل المشاريع الإنسانية للإمارات في إندونيسيا حملات موسمية كإفطار الصائم، وتوزيع زكاة الفطر، وكسوة العيدين، وتوزيع لحوم الأضاحي، وبعض المساعدات المقطوعة للأسر الإندونيسية الفقيرة، وكفالة الأيتام، وكفالة طلاب العلم، وبرنامج مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة للتمور، بالإضافة للمشاريع التنموية التي تم تنفيذها في عددٍ من الجزر والمدن الإندونيسية، كمشاريع إعادة الأعمار والبنية التحية للمدن والقرى التي تأثرت بالفيضانات ومشاريع مياه الشرب والعيادات الصحية والمدارس، ودور الأيتام وإنشاء المساجد.