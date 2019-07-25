«الأوقاف»: تفاهمات في «الوعظ» ونبذ التطرف

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن التعاون في المجال الديني بين الإمارات وإندونيسيا قائم منذ سنوات، وهناك زيارات وتفاهمات، وتعاون في مجال الكوادر المؤهلة، وتبادل الخبرات، وتقديم العديد من أوجه الدعم في مجال الوعظ والإرشاد، لافتاً إلى استقطاب عدد من الأئمة والوعاظ نظراً لوجود عدد كبير من أفراد الجالية الإندونيسية داخل الدولة، ولتوضيح منهج الإمارات في الوسطية والاعتدال وغرس المفاهيم الصحيحة للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تطوير التعاون بين الجانبين، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الإسلامية، ونقل التجارب وتبادل الخبرات، خاصة الاطلاع على تجربة الإمارات في مجال الوعظ والإرشاد والإفتاء، خاصة التميز في مجال الشؤون الإسلامية.

وأشاد الكعبي بعمق علاقات الصداقة التي تربط بين الإمارات وإندونيسيا، قيادة وشعباً، مؤكداً أن الهيئة تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة التي توجِّه بضرورة عكس الوجه المشرق لديننا الإسلامي الحنيف، وتعرية الأفكار الدخيلة عليه، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، وإشاعة روح التسامح والتعايش بين أطياف المجتمع.

وأشار إلى مذكرة تفاهم بين الهيئة ونظيرتها في إندونيسيا تتضمن عدداً من البنود، منها إعداد وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى التعريف بالصورة الحضارية للدين الإسلامي الحنيف، وتعزيز المفاهيم الإسلامية المعتدلة وقيم التسامح الديني، وتنمية الوعي بخطر الإيديولوجيات المتطرفة والتصدي لأفكارها، وإعداد وتنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة فـي مجال الشؤون الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم، والتعليم في المدارس الدينية والبحوث والموضوعات التي تهم الطرفين وتدخل في نطاق اختصاصهما، ويتم تبادل الخبرات والمعلومات بينهما من خلال المختصين والمدربين والمحاضرين من كل منهما بهذا الخصوص، والتعاون فـي مجال البحوث والدراسات الإسلامية ونشرها، وتبادل المصاحف والتفاسير وترجمات القرآن الكريم وسائر المطبوعات والبحوث والإصدارات.

ولفت الكعبي إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبة الطرفين في التعاون المشترك في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف؛ وتوثيقاً لأواصر الصداقة بين الشعبين والدولتين الشقيقتين بغرض تهيئة الظروف الكفيلة بخدمة مصالحهما المشتركة؛ وتجسيداً لدورهما في غرس القيم الإسلامية النبيلة التي ترفض التطرف والعنف وتعزز التسامح، وتساعد على رفع مستوى التفاهم بين الشعوب، وتحث على بذل الجهود للتعاطف والتضامن في كل ما يقدم الخير للإنسانية.