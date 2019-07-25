عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي يتصدر اهتمامات الشباب

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن التكنولوجيا الحديثة تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات وتوجهات الشباب المستقبلية في دولة الإمارات، ما يؤكد أهمية تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتوظيفها بالشكل الأمثل في بناء المستقبل والارتقاء بنوعية مساهماتهم العلمية والمعرفية.

جاء ذلك، بمناسبة إطلاق الدورة الثانية من المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وأم القيوين، بمشاركة عدد كبير من طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية من مختلف أنحاء الدولة.

وقال معاليه، إن هذه المبادرة تجسد أهداف استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 في بناء جيل من الشباب الموهوبين والقادرين على توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي وتهيئة البنية التحتية للشركات والمبتكرين، من أجل استباق التحديات المستقبلية وتطوير منظومة متكاملة لمسيرة التنمية الشاملة، بما يتناسب مع متغيرات العصر في مختلف القطاعات.

ويتم تنظيم فعاليات المخيم على مدى أربعة أيام، بالتعاون بين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي ومنطقة 2071، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، ودائرة الحكومة الذكية في أم القيوين.

وتشمل الفعاليات ورشة عمل خاصة لتعريفهم بآلية عمل المحركات وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية، واستخدامها مع لوحة اردوينو (Arduino)، لبناء وبرمجة مركبات ذاتية القيادة يمكنها تخطي العوائق وتأدية بعض المهام المتنوعة.

روبوت «كوزمو»

كما يتعلم المشاركون أبرز المفاهيم الخاصة باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عبر العديد من الأنشطة الترفيهية المتعلقة بـالذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن تجربة عملية مع روبوت كوزمو (Cozmo) الذي يجسد توظيف الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات.

كما سيتم تعريف الطلاب في ورشة عمل الذراع الآلية بأبرز مفاهيم عمل الروبوتات وكيفية عملها ونوع الحركات الوظيفية التي يمكنها القيام بها، فضلاً عن قدراتها الميكانيكية وكيفية برمجتها للقيام بمهام مختلفة.

وسيتعلم الطلاب في جلسة أخرى، كيفية استخدام الطائرات من دون طيار وإجراءات السلامة الخاصة بها، إضافة إلى تزويدهم بمعلومات عامة حول ألية عمل الديناميكية الهوائية، مما يتيح لهم القيام بتحديات مختلفة لممارسة وتعزيز مهاراتهم التقنية.