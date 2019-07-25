«خليفة الإنسانية» تدعم 25 أسرة مواطنة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في معرض اليوم العالمي للنزلاء، والذي يصادف 18 يوليو من كل عام، حيث شكل فرصة للزوار لاقتناء المنتجات من إبداع الأسر المواطنة وسيدات الأعمال المشاركات في المعرض.

وشهد المعرض مشاركة 25 أسرة إماراتية من المسجلين لدى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ضمن مبادرة «الأسر المواطنة»، اللائي اجتمعن لتقديم وعرض أفضل منتجاتهن اليدوية والتراثية والأكلات الشعبية المتميزة في دولة الإمارات، وكذلك من الملابس والأزياء والعبايات، ومستلزمات المكياج والتجميل، والأكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، وكذلك العطور والبخور والأطياب، وأعمال المشغولات اليدوية التراثية الممزوجة بلمحات معاصرة.

وقال مصدر مسؤول في «خليفة الإنسانية» إن المشاركة في معرض اليوم العالمي للنزلاء تأتي استمراراً للدعم التي توليه المؤسسة لمبادرة «الأسر المواطنة» التي تعد من أهم المبادرات في استراتيجيتها الوطنية، حيث تدعم الأسر الإماراتية، وتحثها على تأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ترفد الاقتصاد الوطني للدولة.وأوضح المصدر أن تنظيم مثل هذه المعارض يسهم في دعم الأسر المواطنة والترويج لمنتجاتهن ويساعدهن في تسويقها بشكل مباشر للجمهور، ويتبادلن التجارب والخبرات التجارية مع الجهات الأخرى المشاركة في المعرض، ما يسهم في خلق بيئة تنافسية تمكنهن من تطوير أعمالهن وتوعيتهن بأهمية العمل الحر ليكنّ شريكات وركائز في التنمية الاقتصادية الشاملة.تجدر الإشارة إلى أن «خليفة الإنسانية» ومنذ إشهارها في يوليو 2007 قدمت المساعدة إلى 2439 نزيلاً في المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة.