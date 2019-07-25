صندوق خليفة ينظم فعاليات المخيم الصيفي للفتيات

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع المخيم الصيفي للفتيات في معهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي؛ بهدف تعزيز قدرات الفتيات الإماراتيات وتمكينهن من قيادة مسيرة ريادة الأعمال في الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو. واستهدف المخيم الفتيات بين الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنة، حيث عمل على غرس روح ريادة الأعمال والابتكار في نفوسهن وتشجيع أفكارهن ومشاريعهن الإبداعية التي تعزز نجاحاتهن وتمكنهن من تحقيق طموحاتهن المهنية والعملية وبناء مستقبل ناجح قوامه الريادة والتميز.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يندرج المخيم الصيفي للفتيات في إطار مبادرات الصندوق النوعية، والتي يسعى من خلالها إلى دعم الشباب الإماراتي على تحقيق طموحاته ضمن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، باعتبارهم قادة المستقبل والركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني. وتلعب مبادرات صندوق خليفة دوراً مهماً في غرس ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين فئة الشباب من الجنسين، في حين يأتي المخيم الصيفي للفتيات ليؤكد إيمان الصندوق الكامل بأهمية دور المرأة في نهضة المجتمع الإماراتي والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الريادية على خريطة الأعمال وقيادة مسيرة الازدهار، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لتمكين المرأة في جميع المجالات، وإعطائها الفرص المتساوية مع الرجل للمشاركة في عملية صنع القرار».

وشكلت مبادرة المخيم الصيفي للفتيات من صندوق خليفة، فرصة مثالية لبناء مهارات الفتيات ومساعدتهن ليصبحن رائدات أعمال المستقبل، حيث تخلل المخيم العديد من الفعاليات التي شملت ورش عمل نظرية وعملية، قامت من خلالها المشاركات بعرض أفكارهن لاختيار الأفكار والمشاريع المميزة من بينهم والعمل على تحويلها إلى حقيقة على شبكة الإنترنت من خلال محاكاتها الواقع الافتراضي.

وجاء تنظيم المخيم الذي أكد أهمية الاستماع إلى أفكار الشباب، ذكوراً وإناثاً، والإصغاء إليهم في محاولة لمساعدتهم لإيجاد الطريق الأمثل لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.