(طرق دبي) تُطلِعُ (الداخلية) على تجربتها الناجحة في استدعاء المركبات المَعيبة صناعيا

اطلعت هيئة الطرق والمواصلات وفداً من وزارة الداخلية على التجربة الناجحة التي نفذتها في دبي، بالتعاون مع عدد من الوكالات في الإمارة، لاستدعاء المركبات ذات العيوب المصنعية من مختلف العلامات والماركات التجارية.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية في الدولة إلى مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات مؤخرا، بحضور جمال السادة مدير إدارة ترخيص المركبات في المؤسسة. وحضر اللقاء عدد من الموظفين والمختصين من الجانبين في المبنى الرئيس للهيئة في دبي.

وتفصيلا، قال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص: "من منطلق حرص الهيئة على تحقيق رؤيتها " تنقل امن وسهل للجميع" ولرفع مستوى السلامة على الطريق، أخذ فريق العمل في إدارة ترخيص المركبات في الهيئة على عاتقه مسؤولية متابعة موضوع المركبات ذات العيوب المصنعية، ودراسة تأثيراتها محليًّا وأفضل الطرق وأنجع السبل للتعامل معها وإيجاد الحلول الملائمة لها.



وأضاف السادة: "لقد بدأت الهيئة بوضع خطة عمل للتعامل مع هذه الحالات وإطار زمني لتنفيذها حيث تمثلت أولى خطوات هذه الخطة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الوكالات المحلية في إمارة دبي لدراسة الوضع الحالي في الإمارة والمسؤولية المجتمعية لكل الجهات المعنية وتحديات المتابعة التي تواجهها هذه الوكالات."

وتابع بأنه تم تطوير برنامج للتكامل وخطة عمل ميدانية للتعاون المشترك مع وكالات السيارات في إمارة دبي، وكان من بين أحد أهم محاور هذا البرنامج هو إعداد سياسة خاصة باستدعاء المركبات المعيبة وتنفيذها بشكل مشترك مع الوكالات، ومن بين محاور هذه السياسة إطلاق حملات استدعاء المركبات المَعيبة صناعيا. وقد تم اعتماد هذه السياسة في الهيئة في شهر مايو من العام 2018، وأُعلِنَ عن البدء بتطبيقها منذ ذلك التاريخ وقد حققت نتائج طيبة بفضل التعاون المستمر من قبل عدد من كالات السيارات في إمارة دبي. وقد نظمت هذه السياسة شروط وأحكام التعامل مع حملات المركبات ذات العيوب المصنعية، التي يُعلَنُ عنها بين فترة وأخرى في مختلف أنحاء العالم وجزء من هذه المركبات تكون موجودة في إمارة دبي.

من جهتهم، توجّه أعضاء وفد الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية في الدولة بالشكر والامتنان لهيئة الطرق والمواصلات في دبي لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على هذه التجربة الناجحة، التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع عدد من وكالات السيارات في إمارة دبي، مشيدين في الوقت نفسه بالإنجازات غير المسبوقة، التي حققتها الهيئة في مجال شبكة النقل الجماعي والبنى التحتية في المدينة بالإضافة إلى خدماتها الأخرى المُقَدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.