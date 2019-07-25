كوريا الجنوبية تؤكد مكانتها كوجهة مفضلة لمسافري الشرق الأوسط في موسم الصيف والأعياد

كشفت خطوط ’كاثي باسيفيك‘ عن شراكتها مع "هيئة السياحة الكورية الوطنية" لتقديم سلسلة من العروض الترويجية الصيفية للمسافرين الإماراتيين الراغبين بالتعرف على التاريخ العريق والثقافة الكورية الجنوبية الغنية، وذلك من خلال الحجز الفوري حتى تاريخ 15 أغسطس، متيحةً بذلك فرصة ذهبية للاستفادة من الأسعار الخاصة لتذاكر الطيران هذا العيد.

وتعتبر كوريا الجنوبية واحدة من أكثر الوجهات المفضلة بالنسبة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط على متن خطوط ’كاثي باسيفيك‘، حيث تشكل وجهة مثالية خلال موسم الصيف والأعياد لما فيها من معالم استثنائية وجبال خضراء جميلة ومدن مفعمة بالحيوية.

ويمكن للمسافرين، وبأسعار تبدأ من 2,535 درهم إماراتي للتذكرة الواحدة، التعرف على عاصمة التكنولوجيا المزدهرة سيؤول بما فيها من مواقع تاريخية مميزة، أو زيارة مدينة بوسان الساحلية الجميلة المحاطة بالجبال والشواطئ، أو الاسترخاء والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الساحرة لجزيرة جيجو.

وبهذا السياق قال أناند يدري، المدير الإقليمي للتسويق والمبيعات لدى خطوط ’كاثي باسيفيك‘: "لطالما شكلت سيؤول واحدة من أكثر الوجهات تفضيلاً بالنسبة للأشخاص الراغبين باستكشاف كوريا الجنوبية. ويستمر معدل الرحلات إلى مختلف المدن الكورية الجنوبية بالارتفاع، وذلك نظراً للشعبية المتنامية للوجبات والسينما والموسيقى الكورية الجنوبية في السنوات القليلة الماضية. وتقدم كوريا الجنوبية طيفاً استثنائياً من الوجهات والمناظر الخلابة والتجارب التي لا تنسى، الأمر الذي من شأنه أن يجعل البلاد وجهة تستحق الزيارة فعلاً هذا الصيف".

سيؤول

تمتاز عاصمة كوريا الجنوبية بطابع فريد تمتزج فيه ناطحات السحاب الحديثة ومراكز التسوق مع المعابد التاريخية والأسواق المسائية التي تقدم أشهى المأكولات الشعبية بالإضافة إلى خيارات التسوق اللامحدودة. ويقدم متنزه ’إيفرلاند‘، الذي يعد الأكبر في كوريا الجنوبية ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن المدينة، لمسافري خطوط ’كاثي باسيفيك‘ خصماً بقيمة 20% على تذاكر الدخول بمجرد إبرازهم لبطاقة صعودهم إلى الطائرة. كما سيحصل أول 50 مسافر ممن قاموا بالحجز الكترونياً على متن خطوط ’كاثي باسيفيك‘ على دخول مجاني لمدة يوم واحد، والاختيار من بين 200 قطعة تذكارية متاحة في المتنزه.

الرحلات الجوية: تبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب على الدرجة الاقتصادية من 2,545 درهم إماراتي

جزيرة جيجو

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تعتبر جزيرة جيجو واحدة من أكثر الوجهات السياحية جمالاً في كوريا الجنوبية، مع شواطئها الرملية البيضاء وريفها الأخضر الخصب. كما يمكن للمسافرين تذوق أشهى المأكولات من مطبخ جزيرة جيجو والاستمتاع بإجازة رائعة في القرى الريفية للجزيرة الغنية بالتقاليد الكورية القديمة واستكشاف خباياها الساحرة.

الرحلات الجوية: تبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب على الدرجة الاقتصادية من 2,535 درهم إماراتي

بوسان

تعد مدينة بوسان الساحلية المفعمة بالحيوية واحدة من أكبر المراكز الحضرية في كوريا الجنوبية، ووجهة جذابة للسيّاح من مختلف أنحاء العالم بفضل موقعها المتوسط بين الشواطئ والجبال والمعابد. كما يمكن للمسافرين القيام برحلة لمدة 30 دقيقة شمال بوسان للتعرف على مدينة جيونغجو التي كانت عاصمة مملكة كوريا الجنوبية القديمة، حيث سيتسنى لهم زيارة العديد من المواقع الأثرية.

الرحلات الجوية: تبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب على الدرجة الاقتصادية من 2,535 درهم إماراتي

تتوافر العروض الترويجية لغاية 15 أغسطس على رحلات فعالة لغاية 30 نوفمبر. تنظم ’كاثي باسيفيك‘ رحلتين يوميتين من دبي ورحلة يومية واحدة بين دبي والبحرين، لتصل المسافرين من خلالها بأكثر من 200 وجهة عبر مقرها الخاص في مطار هونج كونج الدولي. للاطلاع على كافة الأسعار والرحلات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.cathaypacific.ae، أو الحجز عن طريق وكالات السفر المحلية.