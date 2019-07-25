تحذيرات طبية حول مخاطر الإصابة بسرطان الجلد في الإمارات العربية المتحدة



تتزايد نسبة انتشار مرض سرطان الجلد حول العالم وفي المنطقة، ويستدعي ذلك تبعاً لتحذيرات الطبيبة غادة عاشور، أخصائية الأمراض الجلدية في مستشفى ’ميدكير‘ دبي، بذل جهود حثيثة لزيادة مستوى الوعي وتطبيق برامج فحص تتبع معايير موحدة. ويستوجب على المرضى المقيمين في المناطق المعرضة للشمس طوال أشهر السنة، مثل الإمارات العربية المتحدة، اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لمحاربة سرطان الجلد.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة غادة عاشور: "يشكل سرطان الجلد واحداً من أكثر الأورام الخبيثة انتشاراً في الإمارات العربية المتحدة، مع نسبة إصابة تصل إلى 14.5%. ويعتبر التعرض للأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس، السبب الرئيسي للإصابة بهذا النوع من الأورام. وتستدعي نسب الإصابة المتزايدة بمختلف أشكال سرطان الجلد سنوياً زيادة الاهتمام العام بهذا الشأن".

وترتبط مخاطر الإصابة بسرطان الجلد بأنواع البشرة، والتي تتراوح حسب لونها بين ست درجات؛ بدءاً من البشرة الفاتحة جداً التي تعتبر شديدة التأثر بحروق الشمس دون أن تتعرض للاسمرار، وصولاً إلى البشرة السوداء والتي تبقى تصبغاتها داكنة اللون ولا تحترق أبداً عند التعرض للشمس. وأضافت الدكتورة عاشور: "تحمل بشرة سكان ومقيمي الإمارات العربية المتحدة تدرجات لونية متنوعة، وهذا ما يفسر انتشار مرض سرطان الجلد، خاصةً بين الأشخاص الذين يمتلكون بشرة فاتحة اللون".

وإضافة إلى تعرض المنطقة المرتفع لأشعة الشمس على مدار العام، يزداد توجه السكان نحو تجارب أنماط الحياة الخارجية مثل قضاء الإجازة في أجواء مشمسة والمشاركة في أنشطة الهواء الطلق واستخدام أجهزة تسمير البشرة ذات التأثير الضار. وتلعب هذه العوامل دوراً في زيادة خطر الإصابة بسرطانات الجلد مثل سرطان الخلايا الصبغية.

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وقد أشارت "منظمة الصحة العالمية" إلى وجود عوامل خطر فردية من شأنها أن تسبب سرطان الجلد مثل البشرة الفاتحة والعيون الزرقاء أو الخضراء أو العسلية والشعر فاتح اللون، وتعرض البشرة للفح الشمس، فضلاً عن الإصابة مسبقاً بحروق الشمس الشديدة وظهور العديد من الشامات أو النمش على الجلد وعوامل وراثية أخرى.

فيما تتضمن الأسباب غير المرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس وجود آفات جلدية خبيثة ومحتملة الخباثة، بالإضافة إلى الأورام الحميدة والتجعدات الدقيقة والخشنة والنمش وبقع وتصبغات جلدية، فضلاً عن توسع الأوعية الشعرية الناجم عن تمدد الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد.

وأشارت الدكتورة عاشور: "من المقلق جداً أن سرطان الجلد يتم تشخيصه من بين كل ثلاث إصابات سرطانية حول العالم، ما يشير إلى وجود نمو غير طبيعي ومنتظم في خلايا الجلد ويحدث ذلك عندما يؤذي الحمض النووي المتضرر خلايا البشرة مسبباً طفرات أو عيوب وراثية تتكاثر بشكل سريع لتشكل أوراماً خبيثة. ورغم هذه الخطورة، يلعب التشخيص المبكر دوراً هاماً في زيادة نسبة محاربة هذا المرض، إذ يمكن، في حالة الكشف المبكر، التخلص من الخلايا السرطانية أو معالجة المرض بأقل المضاعفات. وهذا مايؤكد على أهمية الفحص المنتظم لسرطان الجلد. وفي حال لاحظ المرضى ظهور أي علامات جديدة على الجلد، ننصحهم بمراجعة طبيبهم للحصول على استشارة مختصة. كما ينبغي على الجميع الاهتمام بالمراجعات الطبية والتطبيق الصحيح لكريمات الوقاية من الشمس والفحوصات الذاتية لأي علامات غريبة، والانتباه إلى أي تغييرات في لون أو شكل أو حجم أو قوام الجلد، ووضع هذه الممارسات على قائمة أولوياتهم".