الفيل الازرق يبدأ عرضه في مصر والسعودية والإمارات

كتب : وليد تمام بالصور دور غامض لهند صبري في الفيل الازرق ٢

بالصور هند صبري تقلب الفيل الازرق ٢

بالصور هند صبري تقلب حياة كريم عبد العزيز في الفيل الازرق ٢ بدأ اليوم أولى العروض التجارية لفيلم الفيل الازرق ٢ .

العمل تلعب فيه النجمة هند صبري دورا وصفته بالإثارة والغموض وأنه يقلب أحداث الفيلم منذ لحظة ظهورها.

الفيلم هو التعاون الأول بين هند وكل من النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم والثالث مع المخرج مروان حامد وهو من تأليف أحمد مراد.

ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم إياد نصار وشيرين رضا والفنانة الشابة تارا عماد.

تدورقصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، إذ يلتقي الدكتور يحيى في قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ويستعين يحيى بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرةعلى الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

وبدأ عرض الفيلم في صالات السينما الإماراتية و الخليجية بالتزامن مع عرضه في جمهورية مصر العربية يوم الخميس المقبل.

وسيبدأ عرضه ايضا في دور العرض السعودية في اليوم نفسه مع وجود عرض خاص للفيلم هناك بحضور أبطاله يوم الجمعة.

الإعلان الرسمي للفيلم Advertisements

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