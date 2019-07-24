بعثة الحج التحضيرية تغادر إلى الأراضي المقدسة

تغادر بعثة الحج التحضيرية، غداً الخميس، إلى الأراضي المقدسة للبدء باستقبال أوائل الحملات الإماراتية والمقرر وصولها نهاية الشهر الجاري في حين سيبدأ توافد بقية الحجاج جواً على مكة المكرمة عبر مطار جدة الدولي اعتباراً من الخامس من شهر أغسطس المقبل .



وأوضح سعادة محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن البعثة التحضيرية تقوم باستقبال حملات الحج في المطارات وتسهيل وصولهم إلى مقرات سكنهم والإشراف على شؤونهم كافة بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات البعثة الرسمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومخيمات الحجاج في كل من منى وعرفة ومزدلفة إلى أن تلحق بها البعثة الرسمية بكامل طواقمها أول أغسطس .



ودعا سعادة المدير العام جميع حملات الحج وحجاج الدولة إلى الاستعداد لأداء هذه الفريضة من الناحية الروحية والاجتماعية والوطنية واتباع الإجراءات الطبية والتقيد بالتعليمات الإدارية التي من شأنها أن تعكس أرقى صور التسامح والتعاون والقيم الإماراتية الحضارية الأصيلة.

كما دعا الحجاج إلى التواصل المستمر مع البعثة ولجانها لتسهيل تنقلاتهم إلى أداء مناسكهم وتذليل أي عقبة قد تواجه بعضهم.

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