هزاع بن زايد يبارك لمحمد بن زايد منحه شهادة "بروفيسور" فخرية من جامعة "تسينغهوا" الصينية

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منحه شهادة بروفيسور فخرية من جامعة تسينغهوا الصينية.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مبارك للشيخ محمد بن زايد منحه شهادة بروفيسور فخرية من جامعة تسينغهوا الصينية".
وأضاف سموه "تقدير رفيع وتكريم يليق بقامة قيادية عربية عالمية داعمة للعلم والتكنولوجيا والتطور سبيلاً للتلاقي بين البشر ولحياة أفضل عنوانها التفاؤل والإيجابية والنماء".
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يذكر أن جامعة " تسينغهوا الوطنية" الصينية العريقة، منحت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة "بروفيسور فخرية" تقديراً لدور سموه ومبادراته في دعم العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى تكريس جهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وتعد الشهادة أعلى وأرقى شهادة تقدمها الجامعة للقادة والرؤساء.
جاء ذلك خلال زيارة سموه جامعة "تسينغهوا" الصينية إحدى الجامعات البحثية العريقة على مستوى العالم والتي يرجع بدايات تأسيسها إلى عام 1911، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الأسبوع الجاري.
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