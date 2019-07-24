"فندق ترانسلفانيا" في سوق الينابيع يثري أجواء الصيف ببهجة ممزوجة بالرعب المضحك

استعدوا لمزيد من مفاجآت الصيف المستوحاة من أفلام الرعب المضحكة في "فندق ترانسلفانيا" في "سوق الينابيع".واعتباراً من 25 يوليو حتى 3 أغسطس، ستأخذ قلعة دراكولا حيزاً في "سوق الينابيع"، لتتيح لكم مشاهدة المواقف الطريفة والمجنونة التي ستحدث في الفندق المخيف بين دراكولا ومافيس وفرانكشتاين وموراي.
وستحظون أيضاً بالعديد من الفرص لمتابعة نجومكم المفضلين على أرض الواقع عبر ثلاث عروض حية يومياً مدة الواحد منها 25 دقيقة في الساعة 4:30 عصراً و6 مساءً و7:30 مساءً بدءاً من 25 يوليو وحتى 3 أغسطس 2019.
لا تنسوا اصطحاب الكاميرا لالتقاط أجمل الصور برفقة شخصياتكم المفضلة بعد العروض مباشرة، في لقاءات خاصة مع شخصيات "فندق ترانسلفانيا" الشهيرة.
وفي إطار فعاليات "مفاجآت صيف دبي"، سيوفر "سوق الينابيع" للزوار فرصة الفوز بباقة عطلة عائلية إلى ماليزيا برعاية العربية للطيران. فعند إنفاق 100 درهم أو أكثر، سيدخل الزوار في السحب على الجائزة التي تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
العرض: فندق ترانسلفانيا في سوق الينابيع
التاريخ: 25 يوليو حتى 3 أغسطس
الزمان: 12 ظهراً – 8 ليلاً
المكان: سوق الينابيع
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