رئيس أوزبكستان يشيد بمتانة العلاقات مع الإمارات خلال اتصال هاتفي بمنصور بن زايد

نقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وتمنياتهم له بدوام الصحة ولشعب أوزبكستان دوام التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع فخامة شوكت ميرضيائيف هنأه فيه بمناسبة عيد ميلاده متمنياً له ولشعب أوزبكستان مزيداً من الرخاء والتقدم.

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وأعرب فخامة شوكت ميرضيائيف عن تثمينه للنتائج المثمرة للزيارة رفيعة المستوى التي قام بها للإمارات في شهر مارس الماضي، وهي الزيارة التي منحت قوة دافعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين. كما أعرب عن اهتمامه بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في مجالات التمويل والابتكار والطاقة والنفط والغاز والصناعات الكيماوية وتحديث النقل والسياحة والبنية التحتية للأعمال والرعاية الصحية العامة وغيرها من المجالات، مشدداً على أهمية الترويج النشط للبرامج والمشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة المصممة لجذب أفضل الممارسات ومعرفة الشركات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.