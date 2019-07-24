حمدان بن زايد يطلع على مشاريع الهلال الأحمر التنموية في مالي

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في جمهورية مالي لافتتاح عدد من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .



واطلع سموه خلال الاتصال برئيس وفد الهيئة فيصل سعيد القبيسي على أحوال أعضاء الوفد، ووقف على نوعية المشاريع التنموية التي وجهت بها القيادة الرشيدة في مالي في مجالات الإسكان والصحة والتعليم وتحسين إمدادات المياه في المناطق التي تعاني شحاً في هذا المصدر الحيوي، إلى جانب برامج كفالات الأيتام ومشاريع تعزيز القدرات.



وتعرف سموه على المشاريع التي أنجزت حتى الآن والتي تم افتتاحها خلال زيارة الوفد الحالية والتي تضمنت افتتاح 5 قرى للنازحين في منطقة تمبكتو شمال مالي، حيث تحتوي كل قرية على مشروع لتوفير المياه الصالحة للشرب ومدرسة ومركز صحي ومسجد، إلى جانب افتتاح مستشفيين في العاصمة باماكو وتجهيزهما بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية.



كما قام الوفد خلال الزيارة بتسليم الأيتام الذي تكفلهم الهيئة هناك مستحقاتهم المالية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن هذه المشاريع تأتي استمراراً للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في جمهورية مالي انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه الأشقاء والأصدقاء وتحقيقاً لأغراض التنمية في مجتمعاتهم .



ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وفد الهلال الأحمر بتعزيز دور الدولة التنموي في مالي من خلال دراسة احتياجاتها التنموية والإنسانية وتقديم المزيد من الدعم والمساندة للمتأثرين من الأوضاع الإنسانية السائدة هناك كما وجه سموه بالإسراع في إنجاز بعض المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ.

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وأعرب سموه عن أمله في أن تحدث مشاريع الدولة في مالي نقلة نوعية في الجهود المبذولة لاستقرار النازحين في مناطقهم الأصلية، وذلك من خلال توفير الخدمات التي يحتاجونها كافة، خاصة في الصحة والتعليم والمياه والمساعدات الإنسانية والإغاثية الأخرى. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة الإنسانية في مالي في مختلف المجالات التنموية، وتقديم المزيد من العون والدعم للشرائح الضعيفة والمحتاجة.



يذكر أن هيئة الهلال الأحمر تنفذ عدداً من المشاريع التنموية في مالي بقيمة 62 مليوناً و190 ألفاً و922 درهماً، منها 15 مليوناً و324 ألفاً و680 درهماً قيمة مشاريع الوحدات السكنية التي تم تنفيذها للنازحين والمتأثرين من الأحداث في مالي.

وبلغت مشاريع إمدادات المياه وتحسين شبكاتها 15 مليوناً و459 ألفاً و551 درهماً، فيما بلغت تكلفة المشاريع الصحية 5 ملايين و102 ألف و387 درهماً، إضافة إلى مليون و613 ألفاً و120 درهماً لمشاريع التعليم.



وبلغت برامج الرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام والأسر 9 ملايين و464 ألف درهم، إلى جانب 14 مليوناً و710 آلاف و576 درهماً عبارة عن تكلفة العمليات الإغاثية الطارئة والعاجلة للمتأثرين، وبلغت تكلفة مشاريع تعزيز القدرات 516 ألفاً و520 درهماً، تضمنت تمليك وسائل انتاج صغيرة في مجالات الزراعة وصيد الأسماك للشرائح الضعيفة.

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