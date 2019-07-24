الامارات | 98.6% نسبة إسعاد المتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 98.6% نسبة إسعاد المتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أن نسبة إسعاد المتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان بلغت 98.6%، حسب قياس أجهزة رصد إسعاد المتعاملين في المركز، وذلك ضمن إطار سعي شرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

واطلع خلال جولة في مركز خدمات المرور والترخيص على مجريات سير العمل، وأشاد بتطبيق المعايير التي تعزز سعادة ورضا الجمهور عن الخدمات المقدمة في المركز، وجهود العاملين في المركز لتحقيق أعلى مستويات السرعة والسلاسة في تقديم الخدمات، كما زار مراكز الشرطة الشاملة في إمارة عجمان للاطلاع على الإجراءات والخدمات وسير العمل فيما يختص برفع درجة إسعاد المتعاملين بمختلف فئاتهم.

وأكد قائد عام شرطة عجمان أن هذه النسبة المشرفة تحققت بفضل جهود العاملين في المركز، وتعاون شركاء الشرطة في المجال التقني وتوظيف الخبرات وتفعيل الأنظمة والبرامج المرورية في المجال الخدماتي، إضافة إلى الأنظمة المرورية المتطورة والمرتبطة بأنظمة رقابة في جميع طرق الإمارة والتي تدعم المركز بأدق البيانات عن المركبات والمخالفين والحوادث، مؤكداً ان هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة عجمان في إسعاد المتعاملين ورفع نسبة الرضا عن الخدمات.

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وأضاف أن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بدعم مركز خدمات المرور والترخيص في مختلف المجالات، حيث تسعى دائماً إلى تعزيز خبرات الكادر الوظيفي وتسخير كل السبل والإمكانيات التقنية والبرمجية والأنظمة الحديثة التي تُسعد المتعاملين، مشيراً إلى عزم شرطة عجمان لتوفير 10 أجهزة سهل جديدة تضاف إلى الخمسة السابقة وسيتم توزيعها في مراكز الشرطة ومراكز التسوق والشركاء الاستراتيجيين، مما يعزز تقديم خدمات الترخيص وتجديد ملكية المركبة ودفع المخالفات المرورية على مستوى الإمارة.

