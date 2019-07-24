أمازون تطلق جهاز Kindle Oasis الجديد في الإمارات

أعلنت أمازون الإمارات amazon.ae اليوم عن إطلاق جهاز Kindle Oasis للقراءة الجديد كلياً في دولة الإمارات. وبفضل إضاءة امامية ملونة قابلة للتعديل، أصبح الآن بوسع القرّاء ضبط درجة اللون من الدافئ إلى البارد للحصول على تجربة مريحة في القراءة. وتتضمن المزايا الأخرى التعديل التلقائي لدفء الشاشة وفقاً لوقت الشروق والغروب مع تصميم مقاوم للماء وتقنية الحبر الإلكتروني لسرعة التصفح بواسطة أزرار مخصصة لهذا الغرض. ويحظى جهاز Kindle Oasis الجيل العاشر بلون واحد مميز وخيارين لسعة التخزين.

في هذا السياق قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يحتوي جهاز Kindle Oasis الجديد على كافة المزايا التي أحبها العملاء في جهاز الجيل السابق، بما في ذلك الشاشة الكبيرة قياس 7 بوصة ومقاومة الماء – إلا أننا نقدمه الآن بشكل أفضل. أضفنا ميزة الضوء الأمامي القابل للتعديل بحيث يمكن للقراء الاستمتاع بتجربة القراءة بالدرجة اللونية التي تناسبهم للانتقال بسهولة من القراءة النهارية إلى الليلية. فقد صممت أجهزة Kindle بهدف تحقيق تجربة مريحة ومميزة في القراءة – ويعدّ Kindle Oasis الجديد مثالا واضحاً على ذلك سواء كنت تقرأ بجانب بركة السباحة خلال الإجازة أو أثناء الاسترخاء في سريرك."

Kindle Oasis الجديد كلياً – الآن بتقنية الجيل التالي من الحبر الإلكتروني

يوفر Kindle Oasis الجيل العاشر شاشة أكبر بقياس 7 بوصة ودقة قدرها 300 نقطة في البوصة لتعرض النصوص بوضوح تام وجودة فائقة مع الجيل الثاني لتقنيات الحبر الإلكتروني للتصفح السريع. أما الضوء الامامي الملون القابل للتعديل فيسهّل الانتقال من القراءة النهارية إلى الليلية عبر تمكين المستخدم من تغيير إعدادات درجة إضاءة الشاشة بما يتناسب مع الظروف المتغيرة من حولهم.

ويحتفظ الجهاز بالقدرة على العمل لمدة أسابيع دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، كما صمم ليتحمل حوادث السقوط العرضي والتعّرض للماء وهو مصنّف بمستوىIPX8 للحماية من الماء العذب إذ يمكن أن يبقى مغموراً لفترة تصل إلى 60 دقيقة.

يحتضن تصميم Kindle Oasis الجيل العاشر المبتكر كل تلك المزايا الرائعة فيما يحافظ على التصميم المريح تماماً ويناسب أولئك الذين يفضلون القراءة بيد واحدة بفضل الأزرار المخصصة لتقليب الصفحات. كما أنه يتمتع بوظيفة لتقليب الصفحات التي تتيح العثور على الصور والجداول أو أبرز المقاطع في الكتب التي تمّ قرائتها، ويسمح بإرسال أية ملاحظات إلى البريد الإلكتروني بصيغ مختلفة كملفات PDF أو ملف بسيط. يتوفر جهاز Kindle Oasis الجيل العاشر بسعة تخزين 8 جيجابايت أو 32 جيجابايت، ليكون قادراً تماماً على تخزين آلاف الكتب ويسمح للقارئ بحمل مكتبته الثمينة معه أينما ذهب سواء كان اختياره القراءة حول بركة السباحة خلال الإجازة أو في سريرك.

مزايا جديدة للقراءة تتجاوز مزايا الكتاب

يقدم جهاز Kindle الجديد تجربة قراءة مبتكرة تتخطى تلك التي توفرها القراءة التقليدية للكتب من خلال أحدث المزايا المتوفرة للمستخدمين عبر أمازون. والآن عند الانتهاء من قراءة أحد الكتب عبر الجهاز، سيتم تلقائيًا وضع علامة تدل على أنه قد تم قرائته مسبقا في مكتبة المستخدم ومزامنتها عبر أجهزة القراءة ومن ضمنها جهاز Kindle و Fire tablet وتطبيقات Kindle المجانية التي تعمل بنظامي التشغيل iOS أو أندرويد. وبمجرد نقرات بسيطة، يمكنك تحديد الكتب التي قرأتها وتلك التي لم تقرأها، الأمر الذي يجعل تنظيم مكتبتك أسهل من أي وقت مضى.

وكنّا قد طرحنا العام الماضي تجربة منزلية جديدة تجعل من السهل العثور على كتاب رائع لقراءته، ولا زالت تعمل على تحسين تلك التجربة، بحيث أصبح الآن بإمكان المستخدم ملاحظة المزيد من التوصيات والنصائح بناء على تاريخ القراءة الخاص به – إلى جانب عدد من العناوين الجديدة والرائجة في متجر Kindle.

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المزايا التي يحبها القراء في أجهزة Kindle

يتضمن جهاز Kindle الجديد بالكامل كافة المزايا التي جعلت عائلة Kindle الأجهزة الأفضل للقراءة، وهي:

· أفضل متجر إلكتروني للكتب في العالم – حيث يجد المستخدمون ما يزيد على مليون كتاب بالإضافة إلى آلاف الكتب العربية عبر موقع أمازون (www.amazon.com/kindlebooks).

· القراءة التي تحاكي الأوراق الحقيقية – فالشاشة لا تسبب أي وهج أو لمعان مما يجعلها مثالية للقراءة حتى في ضوء الشمس الساطع

· يحمل آلاف الكتب – وبالتالي يحظى القارىء بمكتبته الخاصة في أي مكان وزمان

· بطارية تعمل لأسابيع – الشحن لمرة واحدة يدوم عدة أسابيع

· قراءة الكتب بالأسلوب الذي تفضله – يمكنك إضفاء الطابع الشخصي من خلال إعدادات القراءة المفضلة لديك على جهاز Kindle، باختيار نوع وحجم الخط ومحاذاة النصوص

· اشتريه مرة واقرأ في كل مكان – بفضل تقنية ويسبر سينك (Whispersync)، يمكنك حفظ ومزامنة آخر صفحة قرأتها واستعمال العلامات والهوامش من جهاز Kindle الخاص بك عبر جميع أجهزتك وتطبيق Kindle المجاني، لتتمكن من المتابعة على أي جهاز.

· أرشفة بلا عناء – تستطيع عمل نسخ احتياطية لجميع كتبك من Kindle على السحابة، وبالتالي لن تقلق أبداً حيال فقدان الكتب – إذ يمكنك إعادة تنزيلها مجاناً في أي وقت.

· وقت القراءة - تخبرك بالوقت اللازم لإنهاء فصل أو كتاب ما بناء على سرعتك المعتادة في القراءة.

ينضم الجهاز الجديد إلى Kindle Paperwhite، والذي يتمتع بوضوح عال ودقة تبلغ 300 ppi في الشاشة مع تصميم انسيابي ومقاوم للماء. يتوفر Kindle Oasis الجيل العاشر اعتباراً من 24 يوليو بسعر 999 درهم إماراتي للنسخة بذاكرة 8 جيجابايت و بسعر 1099 درهم إماراتي للنسخة بذاكرة 32 جيجابايت.

يتوفر جهاز Kindle Oasis على الرابط التالي و يمكن شراء حافظة تشغّل الجهاز بمجرد فتحها وتطفئه عند الإغلاق، وهي متوفرة بتصاميم انسيابية من القماش المقاوم للماء وبألوان رائعة تتنوع بين الأزرق البحري والأحمر والفحمي، إلى جانب تصاميم من الجلد باللون الأسود و العنابي.