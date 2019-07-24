د. المطروشي : زيارة سيدات اعمال ابوظبي الى الصين تدعم اعمالهن وتسهم في توسيع انشطتهن الخارجية



أكدت سيدة الاعمال د. هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي أهمية الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة على دورها المهم في ترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تربط الجانبين ومساهمتها في تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

وقالت د. المطروشي في تصريح صحفي بالمناسبة :" تشكل الزيارة، التي شملت سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الصينيين، فرصة لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدين، والنهوض بالتعاون الصناعي والاستثماري.

وأوضحت أن مشاركة مجموعة من سيدات الاعمال ضمن الوفد المرافق لبحث التبادل الاقتصادي يشكل فرصه لتوسعة أنشطتهم خارج الدوله والتوسع عالميا مع كل الفرص المتاحة والتسهيلات التي ستقدم لهن وخاصه أنه تم توقيع ١٦ مذكره تفاهم ستعمل على تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصاديه بين البلدين .