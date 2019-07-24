كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حديقة صناعية على السطح في دبي
يمتد مركز جميل للفنون وهو أول مؤسسة غير حكومية من نوعها في الخليج على مساحة 10000 متر مربع على واجهة الجداف المائية.
وفي الداخل، هناك 10 أماكن منفصلة للمعارض التي تضم معارض مؤقتة من جميع أنحاء العالم تتغير بشكل منتظم، وهناك الكثير مما يمكن إطلاعك عليه في الخارج أيضًا.
ومن الأفضل مشاهدة أحد المعارض الأكثر إثارة في الليل، وهو مثالي لشهور الصيف عندما تقتصر أنشطة الفريسكو على الأمسيات.
ويوجد على سطح مركز جميل للفنون تركيب غامر للأضواء النابضة بالحياة المصممة لتبدو وكأنها حديقة نباتية. وقامت الفنانتان الكويتيان علياء فريد وأسيل اليعقوب بإنشاء المعرض، الذي يحمل اسم “الحياة المتناقضة – حديقة نباتية خفيفة مخصصة للأشجار” ، ويلعب على فكرة علاقتنا بالطبيعة في العالم الحديث.
الأشجار والنباتات تضيء في مشهد من الألوان من اللون الوردي والبنفسجي إلى المزيد من البرتقال والأخضر التقليدي، بحسب موقع واتس أون.
المعرض مفتوح حتى 17 أغسطس، في حين سيتم إغلاق مركز جميل للفنون من 11 إلى 13 أغسطس في عيد الأضحى المبارك.
مركز جميل للفنون في جداف ووترفرونت، مقابل قصر فيرساتشي، من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً، الجمعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً. jameelartscentre.org
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