خلل فني في نسبة الادخال يؤثر على نتائج الخلاص في "ليوا للرطب"

تسبب خلل فني خلال مرحلة ادخال نسب المشاركين على جهاز الكمبيوتر الى تغير نتائج الخلاص قبل ان تكتشف لجنة التدقيق التي تقوم بمراجعة النتائج بدقة عالية لوجود الخلل الذي تم معالجته فوراً، مما يعكس مدى دقة اليات التحكيم في اكتشاف أي خطأ يمكن ان يحدث ويضمن صحة النتائج النهائية ودقتها.

وأكد عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في ابوظبي، أن الخلل الفني الذي أدى الى تغير نتائج الخلاص بسبب تغير نسبة ادخال بعض المشاركات تم اكتشافه فوراً من قبل لجنة التدقيق التي تحرص على مراجعة النتائج النهائية، وأن يحصل كل مشارك على كامل حقوقه وحظوظه وذلك في اطار من الشفافية التي تتميز بها لجان التحكيم في مهرجان ليوا للرطب.

وأضاف المزروعي أن عمليات التحكيم تمر بمراحل متعددة لضمان دقة النتائج وصحتها وهذه الاليات تضمن اكتشاف أي خلل يمكن ان يحدث خلال عمليات التحكيم كما حدث في فئة الخلاص الذي اكتشفته لجنة التحقيق فوراً وتم معالجته وإعلان النتائج الصحيحة بدقة عالية.

وكانت النتائج الصحيحة هي: فوز سالم علي مرشد خميس المرر بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جابر علي مرشد خميس المرر، المركز الثالث حمد علي سلمان محمد المزروعي، وفي المركز الرابع سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، والمركز الخامس حمد علي مرشد خميس المرر، والمركز السادس مطر علي مفتاح محمد الشامسي.

وجاء في المركز السابع مبارك سالم سعيد المنصوري، المركز الثامن علي سعيد حمودة خميس العرياني، المركز التاسع عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، المركز العاشر سيف بخيت سيف مرشد المرر، المركز الحادي عشر احمد سلطان محمد سعيد المرر، المركز الثاني عشر حميد جابر سلطان بتال المرر، المركز الثالث عشر العبده علي مرشد المرر، المركز الرابع عشر خلفان سعيد عبدالله حبيشي المنصوري، المركز الخامس عشر حمد عيسى حبيب المزروعي.