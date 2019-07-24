كينغستون تكنولوجي تحتل موقعاً بين أبرز 10 شركات في العالم في مجال شراء رقاقات أشباه الموصلات

أعلنت "كينغستون تكنولوجي أوروبا" (Kingston Technology Europe Co LLP) إحدى الشركات العالمية الرائدة المصنّعة لمنتجات الذاكرة وحلول التكنولوجيا، اليوم عن تصنيفها بين أبرز 10 شركات عالمية في مجال شراء الرقاقات المصنوعة من أشباه الموصلات (Semiconductor Chip ) وفقاً لشركة ’غارتنر‘ المتخصصة . أجرت "غارتنر" دراسة السوق بالنظر إلى الإنفاق العام على الرقاقات في العديد من القطاعات بما فيها أجهزة الكمبيوتر، ومركز البيانات، والهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء (Internet of Things) وغيرها من التطبيقات وقد حلّت ’كينغستون‘ في المرتبة الثامنة في العام 2018مع إنفاق تقديري بقيمة 7.84 مليار دولار أمريكي.

وللمرّة الأولى منذ أن أطلقت ’غارتنر‘ أبحاثها حول إجمالي السوق المتاحة للتصميم في عام 2007، عزّزت ’كينغستون‘ مكانتها لتصل إلى مصافِ أبرز 10 شركات عالمية في مجال شراء الرقاقات المصنوعة من أشباه الموصلات. وتُعزى هذه الزيادة إلى مكانة ’كينغستون‘ بين الشركات الرائدة المصنّعة لمنتجات الذاكرة التي تطلبها العديد من شركات تصنيع المعدات الأصلية وشركات توريد التصاميم الأصلية، والتي تنتج بدورها أجهزة ذكية؛ كما تواصل ’كينغستون‘ توفير القيمة والخدمات في قطاعات السوق هذه. وفي عام 2018، تخطّت السعة الإجمالية لمنتجات الذاكرة التي أنتجتها ’كينغستون‘ 14 تريليون ميغابايت عبر جميع خطوط منتجاتها، بما في ذلك ذواكر الوصول العشوائي الديناميكية DRAM، وأقراص التخزين الصلبة SSD، والحلول المدمجة؛ وهو ما يمثل سعة تخزين هائلة تؤكد على قوة الشركة ومكانتها ومدى أهميتها في القطاع.

وأشارت ’غارتنر‘ إلى أن ارتفاع مستويات الإنفاق على الرقاقات في السنوات الأخيرة يعود إلى تزايد استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية. واكتسبت الشركات الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية حصة أكبر في السوق، ما عزّز من قوتها الشرائية. وتتوقع ’غارتنر‘ أن تعزز أسواق النمو الأخرى مستويات الطلب في المستقبل، مثل الفرص التجارية الجديدة في الصين والتي تركز على المخدمات السحابية (Cloud servers ) وإنترنت الأشياء، التي يُتوقع أن تبرز اعتباراً من عام 2022. وبفضل قوّتها الشرائية وشراكاتها العالمية ومنشآتها التصنيعية في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتمتع ’كينغستون‘ بمكانة متميزة للاستفادة من فرص النمو هذه.

وفي تعليقه، قال روبرت آلن، المدير الأوروبي لقسم التسويق والخدمات الفنية في شركة ’كينغستون تكنولوجي أوروبا’: "تعتبر ذواكر النظام والمخدّمات، حتى الآن، الأساس الذي يقوم عليه نجاح ’كينغستون‘. ومع ذلك، تركزت قوتنا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية على تنويع محفظة منتجاتنا لمعالجة تغيرات القطاع، والتكيف مع الاحتياجات دائمة التغير في السوق. لقد أصبحنا اليوم من كبار مزودي أقراص التخزين الصلبة SSD، ونقوم بتوفير حلول الذواكر العشوائية المتكاملة منذ حوالي العقد من الزمان في مختلف التطبيقات الصناعية، بما فيها الأجهزة الطبية وأجهزة التشخيص وأنظمة الترفيه على متن الطائرات. كما تشغّل حلول ’كينغستون‘ للذواكر المنتجات الاستهلاكية اليومية مثل أجهزة تتبّع مستويات اللياقة البدنية، والساعات الذكية، والمكانس الكهربائية الآلية،واجراس الباب الامنية الذكية ".

ويبيّن الرسم البياني التالي من ’غارتنر‘ مستويات الإنفاق على الرقاقات لمجموعة من أبرز 10 شركات تصنيع للمعدات الأصلية:

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وواصلت ’كينغستون‘، على مدى أكثر من 30 عاماً، تصنيع منتجات ذاكرة وحلول تخزين لتمكين الابتكار. وتشحن ’كينغستون‘ منتجاتها اليوم إلى أكثر من 125 دولة، ويعمل فيها أكثر من 3500 موظفاً في مختلف أنحاء العالم. وتُعنى ’كينغستون‘ بتطوير منتجات لتعزيز الإنتاجية والأداء العام للنظام، مع حلول للمخدّمات وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة إنترنت الأشياء. وتبتكر ’كينغستون‘ في تصنيع حلول تكنولوجية تسهم في دعم مستخدميها وتسهيل حياتهم اليومية أينما كانوا.