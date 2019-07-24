كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تحويل البلاستيك إلى ملابس في دبي

تعمل شركة تصنيع ملابس في دبي مع سلاسل توريد من الصين والهند على استخدام النسيج المصنوع من البلاستيك المقطوع لتصنيع الملابس، وهي على وشك إطلاق هذه العملية في مصنع لإعادة التدوير تبلغ مساحته 3500 متر مربع في دبي ساوث هذا العام.

ستكون شركة DGrade أول شركة في الشرق الأوسط تعمل على تحويل العبوات البلاستيكية وإعادة استخدامها لصنع عبوات جديدة أو تدويرها في الغزل لصناعة الملابس.

ويتم جمع العبوات البلاستيكية، ثم غسلها وتحطيمها إلى رقائق. ثم يتم تسخين الرقائق البلاستيكية وتذويبها لإنتاج الألياف. وبعد ذلك يتم نسج الألياف في الغزول وتحويلها إلى خيوط تستخدم لصنع الملابس والإكسسوارات. وهذا بدوره يخلق نظامًا مستدامًا لإعادة تدوير النفايات (البلاستيك في هذه الحالة) إلى منتجات يومية التي يمكننا استخدامها.

وتقوم DGrade حاليًا بتجميع كمية كبيرة من الزجاجات البلاستيكية اللازمة لتصنيع الملابس والإكسسوارات من خلال مبادرة إعادة التدوير الخاصة بـ Simply Bottles وهي متحمسة لإمكانية إنتاج علامتها التجارية Greenspun مع انبعاثات كربون أقل واستخدام الوقود الأحفوري بنسبة صفر في المائة، بحسب غلف نيوز.

ويقول كريس باربر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DGrade، أنه بمجرد تشغيل الماكينات لبدء تقطيع عبوات البلاستيك، ستتمكن الشركة من إعادة تدوير 720 مليون عبوة سنوياً (ما يقرب من خُمس العبوات البلاستيكية المستخدمة سنويًا في الإمارات)، وبالتالي تحويل كمية كبيرة من النفايات التي من شأنها أن تدخل المياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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وأصبحت الشركة الآن صاحبة ترخيص رسمي من Expo 2020 Dubai، وستقوم بصنع ملابس مستدامة تحمل علامة Expo لزيادة الوعي بهذه الطريقة المبتكرة للأزياء المستدامة في البلاد.

وستعرض منتجات DGrade حلول الاستدامة، مما يوفر فوائد للاقتصاد الأوسع. وستكون إحدى الطرق العديدة التي يبرز من خلالها Expo 2020 كيف يمكن للممارسات المستدامة أن تساعد في خلق مستقبل أفضل.