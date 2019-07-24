كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن محطة جديدة لتسجيل الأمتعة في دبي مول للمسافرين

يمكن للمسافرين الذين يسافرون من مطار دبي تسجيل الوصول على رحلات محددة وإرسال الأمتعة إلى المطار من محطة تسجيل الوصول الجديدة في دبي مول.

الخدمة الجديدة المقدمة من Dubz و Dnata Travel متاحة للمسافرين الذين يسافرون مع فلاي دبي، الخطوط السعودية، طيران ناس، خطوط جنوب الصين الجوية، الخطوط الجوية الكويتية، طيران الخليج، الخطوط الملكية الأردنية والخطوط الجوية الإثيوبية.

وتقع المحطة في الطابق الأرضي من مركز التسوق، داخل متجر دناتا للسفريات، ويهدف إلى منح المسافرين وقتًا لقضاء الوقت في التسوق وتناول الطعام في دبي مول بعد تسجيل الوصول. ويمكن للمسافرين بعد ذلك أخذ المترو إلى المطار مجانًا.

وسيفتح مكتب تسجيل الوصول سبعة أيام في الأسبوع من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً، وسيحتاج الركاب إلى تقديم جوازات سفرهم والإجابة على الأسئلة المتعلقة بأمان الأمتعة التي سيضعوها في مكاتب تسجيل الوصول إلى المطار.

وقال أنطونيو فيلينو من شركة دناتا للسفريات “يسعدنا أن نتشارك مع Dubz لنوفر للمسافرين وسيلة مريحة لتسجيل الوصول لرحلاتهم من متجرنا الرئيسي في دبي مول”.

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بالإضافة إلى تسجيل الوصول وجمع بطاقات دخول الطائرة في المحطة، يمكن للمسافرين أيضًا وزن أمتعتهم للتأكد من أنها ضمن حدود الأمتعة المسموحة، قبل إرسالها للتسليم إلى المطار ليتم تحميلها على الرحلة القادمة.

ولا يزال يتعين على المسافرين الوصول إلى صالة المطار قبل 60 دقيقة من الرحلة، ويمكنهم الذهاب مباشرة إلى مراقبة الجوازات.

تكلفة الخدمة تبدأ من 99 درهماً لشخص واحد مع حقيبة واحدة. وتبلغ تكلفة الحقائب الإضافية 40 درهماً للحقيبة الواحدة، وبحد أقصى 249 درهم.

ويمكن للمسافرين الذين يسافرون مع طيران الإمارات من المبنى 3 بمطار دبي بالفعل استخدام خدمة تسجيل الوصول الرئيسية لشركة الطيران لمعظم العناوين في جميع أنحاء دبي. وهذا يكلف 250 درهماً لما يصل إلى سبع قطع من الأمتعة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.