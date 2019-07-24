كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أين وصل العمل في موقع معرض إكسبو 2020؟

من المتوقع أن يجذب معرض إكسبو 2020 في دبي ملايين الضيوف إلى المدينة سيتم تمثيل بلدان من جميع أنحاء العالم في أجنحة خاصة بها في المعرض.

ومن خلال جولة حافلة موقع Expo 2020 في هذا الصيف، يمكن للمقيمين والسياح التجول في موقع البناء في دبي أثناء عمليات البناء، وذلك في جولات مفتوحة مجانية ضمن حافلة ذات طابقين.

وعلى الرغم من أن ثلاثة أرباع الحافلة داخلية ومكيفة الهواء، إلا أن السطح المزدوج لا يزال حارا للغاية. ومع ذلك، سيتم منح الضيوف الذين يقومون بالجولات الاختيار بين المنصة المفتوحة، أو في الأسفل مع تكييف الهواء.

وتلتقي في مركز الزوار، حيث يمكنك التجول حول متحف صغير لإكسبو 2020، والذي يقدم لك المناطق الثلاث المتميزة – الفرصة والتنقل والاستدامة – وما يمكن للزوار أن يتوقعوه في كل منها.

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وعندما تبدأ الجولة، سيتحدث المرشد السياحي الخبير معك عن التقدم المحرز في الموقع، وستحصل على فكرة جيدة عن تطوير الوصل بلازا، قلب موقع إكسبو 2020، بالإضافة إلى مركز دبي للمعارض الجديد الهائل والتقدم الذي أحرزه جناح دولة الإمارات.

وحرز محاور كل منطقة من المناطق تقدما ملحوظا أيضا. ومن المثير للاهتمام أنه عندما ينتهي معرض إكسبو 2020 في أبريل 2021، من المأمول أن يصبح جناح الاستدامة، المعروف باسم تيرا، متحفًا دائمًا للعلوم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.