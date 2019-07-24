رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون قابوس بيوم النهضة والسيسي بثورة 23 يوليو

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم النهضة المباركة لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة.