سلطان بن زايد يهنئ سلطان عمان والرئيس المصري

أبوظبي (وام) بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة لبلاده.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنياً سموه للرئيس المصري موفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم مزيداً من الرفعة والازدهار.

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