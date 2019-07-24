«زايد الخيرية»: مساعدة دول أفريقيا أولوية

أبوظبي (وام)

أكد حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أن المؤسسة تضع الدول الأفريقية في بؤرة اهتمامها، لتخفيف المعاناة عن الشرائح الضعيفة، وتعزيز النهضة التنموية وفق الأهداف التي ترعاها والمقررة في نظامها الأساسي.

وقال العامري: إن مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تركز في تقديم مساعداتها الإنسانية والخيرية على دول أفريقيا باعتبارها من أكثر المناطق حاجة إلى الدعم والمساعدات، وذلك للنهج المبارك الذي كان يقدمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، الذي كان يبادر دائماً لدعم الشعوب الأفريقية، سواء في التنمية، أو في أيام الكوارث والجفاف.

وأوضح أن جميع الطلبات من المشاريع والبرامج التي ترد إلى المؤسسة يتم بحثها ودراستها من اللجان المختصة في إدارة المشاريع والبرامج، مؤكداً أن الأولوية لهذه الدول التي تمت زيارتها ميدانياً، والاطلاع على ظروف المعيشة فيها.

وقال: إنه بناء على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، فإن المؤسسة تسارع الخطى في مبادراتها الإنسانية في عام التسامح.

جاء ذلك، خلال لقائه الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسفير غير مقيم لدى جمهورية الكاميرون وبوركينافاسو، حيث تطرق إلى المساعدات الإنسانية والخيرية التي ساهمت فيها المؤسسة، بهدف مساعدة الشعب النيجيري، ولتخفيف المعاناة عن الشرائح الضعيفة وتعزيز النهضة التنموية وفق الأهداف التي ترعاها المؤسسة والمقررة في نظامها الأساسي في دعم التعليم والصحة وتقديم الإغاثة وتقديم المساعدات المتنوعة في عديد من البرامج الموسمية كبرنامج زايد للحج وبرنامج إفطار صائم، حيث تم توزيع الوجبات الرمضانية على ما يقارب 1800 عائلة من المجتمعات الفقيرة والنازحين في المساجد والمراكز الاجتماعية، بالتعاون مع سفارة الدولة في أبوجا.

وجرياً على وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المسلمين من أداء فريضة الحج، فقد تم تخصيص مبلغ 70 ألف درهم منحة حج للراغبين بأداء الفريضة من أهالي المنطقة، بالإضافة إلى ما سبق أن قدمته المؤسسة من مشاريع واسعة في أفريقيا تحت عنوان ينابيع زايد الخير، حيث ساهمت في حفر الآبار في عشر من الدول الأفريقية.