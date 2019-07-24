محمد بن زايد ونائب الرئيس الصيني يبحثان الرؤى المشتركة لمستقبل العلاقات

بكين (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في بكين، معالي وانغ تشي شان، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وبحث سموه ونائب الرئيس الصيني علاقات الصداقة، وأوجه التعاون والرؤى المشتركة لمستقبل هذه العلاقات بين البلدين والعمل المشترك بينهما، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما في مواصلة الارتقاء بها وتنويع مقوماتها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وحضر اللقاء، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره من الجانب الصيني، معالي وانغ جيغانغ وزير العلوم والتكنولوجيا، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ويو جيان خوا نائب وزير التجارة، وتشن شياو دونغ نائب وزير الخارجية، وسو جينغ سكرتير نائب الرئيس، ووانغ دي مدير عام إدارة آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية.