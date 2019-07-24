شما المزروعي: نبني جسراً للعلاقات الشبـابية

بكين (وام)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب حلقة شبابية على هامش زيارة وفد الدولة لجمهورية الصين في جامعة «تسينغهوا» في العاصمة الصينية بكين، وذلك لمناقشة القيم المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والتي تدفع شباب الدولتين الصديقتين للابتكار.

ترأست الحلقة التي جاءت تحت عنوان «من الجذور وحتى الأغصان: القيم المشتركة بين الإمارات والصين الدافعة للابتكار الشبابي» معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وشارك فيها مجلس شباب الإمارات، وعدد من أعضاء المجالس الشبابية المحلية التابعة لإمارات الدولة كافة، إلى جانب نخبة من الشباب الصيني وشباب جامعة تسينغهوا الصينية.

وقالت معاليها، إنه على هامش الزيارة الرابعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين تشارك دولة الإمارات بوفد شبابي كبير من أجل توطيد العلاقات بين البلدين.

وأضافت أنه من خلال هذه الحلقة نرسل رسالة للعالم بأن الشباب قادر على تغيير الواقع للأفضل، مشيرة إلى أن هناك قيماً عظيمةً لكل دولة، ومن خلال هذه القيم نريد أن نبني جسراً للعلاقات الشبابية بين الجانبين الصيني والإماراتي. وهدفت النقاشات في الحلقة إلى إيجاد حلول مبتكرة من الشباب من خلال استخدام منصة الحلقات الشبابية، وخلق مبادرات ومشاريع مبتكرة بين الشباب الصيني والإماراتي، وتوفير حلول لتحديات عالمية مثل التغير المناخي، إلى جانب مناقشة برامج التبادل الثقافية بين شباب الدولتين.

وفِي بداية الحلقة، أكدت معالي شما المزروعي أهمية تمسك المجتمعات بالقيم التي تعتبر سبباً رئيساً ومساهماً كبيراً في تقدم الشعوب والمجتمعات.

وتبادل الشباب الإماراتي والصيني الحديث والمناقشات حول أهمية القيم بالنسبة للفرد والمجتمع، معرجين في نقاشاتهم على قيم المجتمعين الإماراتي والصيني والروابط المشتركة بينهما.

ولفت المشاركون إلى دور الأسرة في تعزيز القيم لدى الشعوب من خلال تنشئة أجيال متمسكة بالروابط والأواصر التي ترقى بالإنسان في مجتمعه وصولاً إلى مجتمع قوي البنيان بسبب هذه القيم التي تزرع في الأجيال ويعيشون عليها.

وتطرق الشباب إلى دور المدارس والجامعات في تعزيز القيم النبيلة لدى الأجيال المتعاقبة، إلى جانب دور الإعلام الذي يلعب دوراً مؤثراً في تعميق القيم الحسنة لدى جميع المتلقين.