«طيران الإمارات» تنقل 13 مليون راكب من وإلى الصين في 10 سنوات

دبي (وام)

نقلت «طيران الإمارات» 13 مليون راكب على متن رحلاتها من وإلى الصين خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على السفر، من وإلى الصين عبر دبي وتنامي الحركة الجوية بين الإمارات والصين في ظل التطور المستمر للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها تشغل حالياً خمس رحلات يومياً إلى جمهورية الصين الشعبية، بواقع 35 رحلة أسبوعياً وذلك بطائرات الإيرباص A380 بتقسيم الدرجات الثلاث «أولى ورجال أعمال وسياحية»، حيث نقلت 1.7 مليون راكب على رحلاتها من وإلى الصين خلال عام 2018.

وأضافت «طيران الإمارات» أن الصين تعد من الأسواق الاستراتيجية لشبكة عملياتها حول العالم كونها أسرع أسواق السفر نمواً في العالم، وذلك في ظل الروابط القوية التي تجمع الإمارات والصين والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى دور الإمارات المهم في دعم وإنجاح «مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

وأوضحت الناقلة أنها وقعت مذكرة تفاهم لإبرام اتفاقية رمز مشترك مع خطوط «‏‏China Southern»‏‏ في فبراير 2019، وبدأت المرحلة الأولى على خط دبي- غوانزو في يونيو الماضي، إذ توفر شراكة الرمز أمام عملاء «طيران الإمارات» مواصلة سفرهم بسهولة إلى 8 وجهات محلية جديدة داخل الصين، وكذلك تربط المسافرين الصينيين بخمس وجهات شرق أوسطية هي الرياض وجدة والدمام ومسقط والكويت و3 وجهات أفريقية هي القاهرة وسيشيل ولاغوس.

رحلات من وإلى هونج كونج

وقالت «طيران الإمارات»، إنها رفعت سعتها المقعدية على رحلاتها إلى هونج كونج لتلبية الطلب المتنامي على هذه الوجهة حيث نقلت 5.5 مليون راكب على رحلاتها من وإلى هونج كونج خلال السنوات العشر الماضية، كما نقلت 790 ألف راكب على رحلاتها من وإلى الوجهة ذاتها خلال عام 2018.

وتستخدم «طيران الإمارات» طائرات الإيرباص A380 على اثنتين من رحلاتها اليومية الـ4 إلى هونج كونج وطائرات البوينج 777 على الرحلتين الأخريين، وفي السياق ذاته بدأت طيران الإمارات عملياتها التشغيلية إلى هونج كونج في عام 1991 وبدأت الناقلة تشغيل طائرة A380 على خط هونج كونج في عام 2010 وفي أكتوبر 2013 وصل عدد رحلات «طيران الإمارات» على خط هونج كونج إلى 4 رحلات يومياً.

وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» 10 رحلات شحن كل أسبوع إلى الصين، منها 7 رحلات إلى شنغهاي و3 إلى غوانزو حيث نقلت في السنوات الست الماضية «منذ أبريل 2013» 670 ألف طن من البضائع من وإلى الصين، ما يعكس زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين.

وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» أكثر من 3000 طن من سعة الشحن أسبوعياً من وإلى الصين، بينما تأتي شنغهاي كأكبر محطة لـ«الإمارات للشحن الجوي» في الصين، إذ نقلت أكثر من 340 ألف طن من البضائع من وإلى الوجهة ذاتها.

كما تأتي غوانزو في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث نقلت الإمارات للشحن الجوي ما يقرب من 100 ألف طن من البضائع في السنوات الست الماضية.

الصادرات الرئيسة للصين

وبدأت الإمارات للشحن الجوي عملياتها التشغيلية إلى الصين منذ أكثر من 15 عاماً، بالإضافة إلى رحلات «طيران الإمارات» إلى بكين وشنغهاي وغوانزو، حيث تشمل الصادرات الرئيسة للصين المنتجات الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة ومكوناتها مثل الدوائر المتكاملة والأدوية والمواد الكيميائية وغيرها من البضائع العامة، ومن حيث الواردات تنقل الإمارات للشحن الجوي إلى الصين المنتجات سريعة العطب والبضائع العامة، مثل المأكولات البحرية من دول مثل النرويج وتشيلي.

الجدير بالذكر أن «طيران الإمارات» بدأت عملياتها التشغيلية إلى شنغهاي في عام 2004، وتمت مضاعفة الخدمة إلى رحلتين يومياً في عام 2008، بالإضافة إلى إطلاق خدمة يومية إلى غوانزو الصينية في العام ذاته، كما أطلقت الناقلة خدمة يومية من دون توقف إلى بكين في عام 2006 وتضاعفت إلى رحلتين يومياً في عام 2007.