سيف الهاجري: مقر «سنستايم» يؤكد قوة الشراكة

بكين (وام)

قال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، إن توقيع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع شركة «سنستايم جروب» الصينية للذكاء الاصطناعي لإنشاء مركز إقليمي لها في أبوظبي يؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام المكتب بتعزيز الروابط الاقتصادية والمشاريع الثنائية المستدامة بين البلدين، وجذب كبريات الشركات العالمية لأبوظبي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعد تجسيداً لجهود المكتب الرامية إلى استقطاب الشركاء الاستراتيجيين في الصين إلى أبوظبي. وقال الهاجري إن اتخاذ «سنستايم جروب» أبوظبي مركزاً سيسهم في تعزيز وتبسيط اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، لاسيما القطاع الصناعي. وأوضح الهاجري أن الشركة تعمل حالياً من مكاتب في الصين وسنغافورة واليابان والولايات المتحدة، حيث سيكون مركز الحوسبة الفائقة القابل للتطوير في أبوظبي أول حضور للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عبر الإمارات، حيث سيركز المركز الإقليمي على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في سبع صناعات مختلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية والاستشعار عن بعد والتعليم.

وبموجب الاتفاقية تنشئ «سنستايم» مركزاً لها بأبوظبي للبحث والتطوير، خلال السنوات الخمس المقبلة، يوفر مئات الوظائف معظمها للمهندسين من ذوي المهارات العالية.

وبدوره، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار حزم دعم شاملة للشركة ومساعدتها في إنشاء المقر الإقليمي الجديد بأبوظبي، حيث تمثل الاتفاقية علامة فارقة في برنامج مسرعات غدا 21 لحكومة أبوظبي الذي يعمل على دعم الابتكار في الصناعة كوسيلة لتنويع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.