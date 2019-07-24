الامارات | «طب خليفة» تمنح الطلبة المواطنين 27 ألف درهم راتباً شهرياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «طب خليفة» تمنح الطلبة المواطنين 27 ألف درهم راتباً شهرياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة خليفة للعلوم أن كلية الطب، التي دشنتها أخيراً بحرم الجامعة في أبوظبي، توفر منحاً دراسية كاملة للمواطنين والوافدين، بالإضافة إلى مميزات أخرى، تشمل راتباً شهرياً قدره 27 ألف درهم للطلبة المواطنين، وتحمّل الرسوم الدراسية كاملة، ودعماً لحضور الفعاليات التعليمية محلياً ودولياً، والسكن في الجامعة دون أي كلفة (رهناً بالتوافر)، بالإضافة إلى توفير الكتب الدراسية من قبل الجامعة، فيما تشمل المنح الدراسية للطلبة الوافدين تحمل الرسوم الدراسية كاملة، ودعماً لحضور الفعاليات التعليمية محلياً ودولياً، والسكن في الجامعة دون أي كلفة (رهنا بالتوافر)، بالإضافة إلى توفير الكتب الدراسية.

وتعد كلية الطب بـ«جامعة خليفة» الأولى من نوعها، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، التي تمزج بين الهندسة والطب، مشيرة إلى أنه سيكون متاحاً الالتحاق بها للطلبة المواطنين والوافدين، كما أنه من المتوقع حتى الآن عدم فرض أي تكاليف دراسية سواء على الإماراتيين أو الوافدين.

وأوضحت الجامعة، في ردها على استفسارات «الإمارات اليوم»، أن نظام كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة يعتمد النظام الأميركي «4+4»، وهو أربع سنوات بكالوريوس ثم أربع سنوات طب، ولذلك فمن شروطه برنامج الطب والعلوم الصحية في «جامعة خليفة»، أن يكون الطالب المتقدم للدراسة حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم أو الهندسة، بالإضافة إلى شرط اجتياز اختبار «إم-كات» المعتمد لدراسة الطب.

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وأشارت إلى أن الطلبة الملتحقين بكلية الطب والعلوم الصحية باعتبارهم من حملة شهادات البكالوريوس، فإن الخريجين سيحلمون شهادة «دكتور طبيب»، وهي شهادة دراسات عليا خاصة بالطب، لافتة إلى أنه يمكن لخريج برنامج الطب والعلوم الصحية من جامعة خليفة دراسة برامج الماجستير والدكتوراه بشكل موازٍ لدراسته برنامج الطب، حيث تنوي كلية الطب والعلوم الصحية طرح برامج ماجستير ودكتوراه في الطب والعلوم الصحية، بحيث يمكن للطلبة دراستها أو اختيار برامج ماجستير ودكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية على سبيل المثال.

وكانت الجامعة أعلنت، في مؤتمر صحافي، أن البرنامج الأكاديمي بكلية الطب سينطلق في أغسطس 2019، ويتوقع أن يضم 50 طالباً للطب يتخرجون في مايو 2023، لافتة إلى أنه يتوقع ارتفاع معدل طلبات الالتحاق من المواطنين أصحاب المؤهلات، حيث سيتم العمل على زيادة عدد هيئة التدريس لاستيعاب كل المتقدمين للالتحاق.

المستندات المطلوبة

أفادت «جامعة خليفة» بأن المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج التمهيدي لكلية الطب، تشمل نسخة من شهادة البكالوريوس (يفضل أن تكون في تخصص العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات)، مع حد أدنى لمتوسط الدرجات GPA) 3.0)، وشهادة أيلتس بمعدل 6.5، بالإضافة إلى بيان شخصي، ونسخة من السيرة الذاتية، بالإضافة إلى خطابات دعم من متخصصين، على أن يكون أحدهم عضو هيئة تدريس بالجامعة التي تخرج فيها الطالب.