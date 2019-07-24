الامارات | «كهرباء دبي» تعتزم إنشاء محطات جديدة لتعزيز البنية التحتية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تعتزم إنشاء محطات جديدة لتعزيز البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي إنشاء 68 محطة جديدة من محطات النقل الرئيسة جهد 132/‏‏‏11 كيلوفولت على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بكلفة إجمالية تصل إلى ثمانية مليارات درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة والمياه من خلال إنشاء المحطات الجديدة، وتوسعة المحطات القائمة، واستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا عالمياً في هذا المجال، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وإطلاق المبادرات الذكية، وتبني الإبداع والابتكار في جميع مجالات العمل. وقد بلغت القدرة المركبة لإنتاج الطاقة لدى الهيئة 11.100 ميغاواط لعام 2018».

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وأضاف: «نحن حريصون على تعزيز قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، وضمان توفير إمدادات الطاقة الكهربائية لمختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والسكانية. وقد بدأنا العمل على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في منطقة حصيان، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ونسعى دائماً إلى تبني استراتيجية ترتكز على الابتكار واستشراف المستقبل، عبر التخطيط العلمي والمدروس».

وتابع: «أنشأت الهيئة 258 محطة جهد 11/‏‏‏132 كيلوفولت حتى نهاية عام 2018، بينما بلغ عدد المحطات المدشنة خلال العام الجاري فقط 18 محطة، بلغت كلفتها الإجمالية 2.05 مليار درهم، وسنواصل العمل الجاد في دعم مسيرة دبي ودولة الإمارات لتحقيق التميز والريادة والرقم واحد في جميع المجالات.

وقال «تفوقت الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية، بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى نحو 3.3%، مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وتمكنت من تحقيق أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، الذي بلغ 2.39 دقيقة انقطاع للمشترك، مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي». وأضاف «كما تمكنت الهيئة من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 6.5%، مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية، لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي. كما حافظت الإمارات، ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم».