منصور بن زايد يتفقد سير مشاريع شبكات الطرق الاستراتيجية التي تنفذها "لجنة مبادرات رئيس الدولة"

تفقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشاريع شبكات الطرق الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار درهم والتي من المقرر الانتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2021.

واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على سير العمل بمشروع المرحلة الثانية من طريق وادي القور الواصل إلى منطقة مليحه.

واستمع سموه إلى تقرير مفصل حول سير العمل في مشروعي تحسين طريق وادي القور وطريق دبي حتا من دوّار لهباب إلى دوّار المدام والتي ستشمل ثلاث حارات بكل اتجاه.

كما اطلع سموه على المخططات التنفيذية لمشروع إنجاز طريق يربط بين منطقة الشويب وطريق الشيخ خليفة بواقع ثلاث حارات بكل اتجاه.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الجولة التفقدية، أن هذه المشاريع التنموية الحيوية تأتي بدعم من القيادة الرشيدة وحرصها على تلبية جميع احتياجات المواطنين والمقيمين وتوفير كافة أسباب الراحة والسعادة لهم.

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وأشار سموه إلى أن مشاريع شبكات الطرق الجديدة تواكب تطور النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وستساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لهذه المناطق وستلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.

ووجه سموه القائمين على المشروع بضرورة الإسراع في إنجاز وإكمال المشاريع على أكمل وجه خدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، كما أمر سموه بتوفير كافة معاييرالسلامة ووسائل الأمان لمرتادي هذه الطرق .

ورافق سموه خلال الجولة معالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات بوزارة شؤون الرئاسة والمهندس سعيد الكعبي من إدارة المشاريع الهندسية والفنية بالوزارة.

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