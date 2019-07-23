بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنياً سموه للرئيس المصري موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم مزيداً من الرفعة والازدهار.
اقرأ أيضاً.. سلطان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن زايد يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.