سلطان بن زايد يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنياً سموه للرئيس المصري موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم مزيداً من الرفعة والازدهار.



اقرأ أيضاً.. سلطان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام