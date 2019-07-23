الامارات | محمد بن زايد يشهد تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات والصين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يشهد تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات والصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مراسم تبادل إتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.. وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة الدولة بمناسبة الذكرى الـ"35" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين:

- مذكرة تفاهم بين شركة جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس "جال" وشركة الصين الوطنية لتقنيات الفضاء تبادلها الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات والرئيس التنفيذي للشركة الصينية تشانغ ليو.

- إتفاقيتان إطاريتان للتعاون المشترك بين شركة " أدنوك " ومجموعة " وانخوا " تبادلها وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك" ومجموعة شركاتها" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ورئيس الشركة من الجانب الصيني ياو زنق تاي.

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- إتفاقية أولية بين مكتب أبوظبي للاستثمار "وسنستايم جروب".. تبادلها رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي عضو المجلس التنفيذي سيف محمد الهاجري.

- إتفاق تعاون بين شركة " إعمار العقارية" ومطار بكين داشينغ الدولي .. تبادلها رئيس مجلس إدارة إعمار محمد علي العبار وممثل المطار بو مينغ لو.

- مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة الزراعية ومنغوليا الداخلية وشركة " ننشيا تشاينا عرب انفستمنت فاند مانجمنت انتربرايس" في المجالات الزراعية واستصلاح الأراضي.. تبادلها نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الظاهرة الشريك المؤسس خديم عبدالله الدرعي وممثلو الجهات الصينية المعنية.

- إتفاق تعاون بين " مجموعة انترناشيونال جولدن جروب وشركة " تشاينا نورث انداستريز كوربريشن " تبادلها الرئيس التنفيذي للمجموعة فاضل سيف الكعبي والرئيس التنفيذي للشركة جي ييو لين.

حضر مراسم تبادل إتفاقيات ومذكرات تفاهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ووزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلدون خليفة المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي وسفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية علي عبيد علي الظاهري والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.