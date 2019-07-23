محمد بن زايد يلتقي طلبة الإمارات المبتعثين إلى جامعات ومعاهد الصين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، طلبة الإمارات المبتعثين إلى جامعات ومعاهد الصين.

وجاء في حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "التقيت اليوم عدداً من أبنائي وبناتي طلبة الإمارات المبتعثين إلى جامعات ومعاهد الصين".

وأضاف سموه: "نسعد ونفخر بهذه النخبة من أبنائنا وهمتهم العالية لنيل أعلى الدرجات العلمية وتحقيق طموحاتهم".