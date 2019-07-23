التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، طلبة الإمارات المبتعثين إلى جامعات ومعاهد الصين.
وجاء في حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "التقيت اليوم عدداً من أبنائي وبناتي طلبة الإمارات المبتعثين إلى جامعات ومعاهد الصين".
وأضاف سموه: "نسعد ونفخر بهذه النخبة من أبنائنا وهمتهم العالية لنيل أعلى الدرجات العلمية وتحقيق طموحاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يلتقي طلبة الإمارات المبتعثين إلى جامعات ومعاهد الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.