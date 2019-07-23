"ديوا" تعتزم إنشاء 68 محطة جديدة بتكلفة 8 مليارات درهم

تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إنشاء 68 محطة جديدة، من محطات النقل الرئيسية جهد 13211 كيلوفولت، على مدى السنوات الثلاث المقبلة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات درهم.

وأكد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، أن المحطات الجديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مشيراً أن الهيئة تستلهم خططها واستراتيجيها ومشاريعها من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ولفت إلى حرص الهيئة على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، في إطار جهودها لأداء دورها على الوجه الأمثل وتوفير إمدادت الطاقة والمياه على أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة ودعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي لا سيما في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات.

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