الامارات | طرق دبي تفتتح غداً مشروع تطوير محور شارع طرابلس

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تفتتح غداً مشروع تطوير محور شارع طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح هيئة الطرق والمواصلات، غداً الأربعاء مشروع تطوير محور شارع طرابلس الذي يحقق الربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات بطول 12 كيلومتراً، ويمتد من تقاطع شارع طرابلس مع شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مركز مردف سيتي سنتر حتى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول 6.5 كيلومترات، وصولا إلى الشارع الجديد في المنطقة البرية من تقاطع شارع طرابلس مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان حتى طريق الإمارات بطول 5.3 كيلومترات بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويتضمن تطوير التقاطعات على طول المحور، ويتوقع أن يكون زمن الرحلة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الإمارات قرابة 8 دقائق، ويعد شارع طرابلس محوراً موازياً وداعماً لشارعي العمردي - الخوانيج، والعوير ــ رأس الخور.

وأعرب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، عن سروره بافتتاح المشروع الذي يأتي إنجازه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الخمسية لمشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي.

وأضاف الطاير ان الطريق يسهم في تعزيز محاور الربط بين إمارتي دبي والشارقة، وتخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس، إلى جانب رفع مستوى السلامة على طول المحور، وتوفير حركة حرة بسعة مرورية مقدارها 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين (6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه).

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وأكد أن افتتاح شارع طرابلس يسهم في خفض زمن الرحلة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بنسبة 64% حيث يتوقع أن تستغرق الرحلة 4 دقائق ونصف فقط بدلا من 11 دقيقة قبل التطوير، كما يتوقع أن يسهم الشارع في تحويل أكثر من 2000 مركبة في الساعة خلال أوقات الذروة، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الإمارات، وهو ما يسهم في تخفيف الأحجام المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 10% تقريباً، وهو ما يعني خفض زمن الرحلة على شارع محمد بن زايد من تقاطعه مع شارع طرابلس وحتى مدخل إمارة الشارقة بمعدل 12 دقيقة للمركبة الواحدة، ويتوقع كذلك أن يسهم تطوير الشارع في خفض زمن الانتظار على تقاطع شارع طرابلس مع شارع الجزائر (الورقاء ـ مردف)، من ثلاث دقائق إلى أقل من دقيقة.

مكونات المشروع

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير محور شارع طرابلس يشمل توسعة شارع طرابلس من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول 6.5 كيلومترات، وتنفيذ شارع جديد في المنطقة البرية من تقاطع شارع طرابلس مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان حتى طريق الإمارات بطول 5.3 كيلومترات بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما يتضمن تطوير التقاطعات على طول المحور، حيث سيجري تطوير تقاطع شارع طرابلس مع شارع الجزائر وتحويله إلى نفق بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الرباط إلى شارع طرابلس، مع تطوير التقاطع السطحي الحالي المحكوم بإشارة ضوئية، ويشمل المشروع أيضاً تطوير الدوار القائم على شارع طرابلس مع شارع نواكشوط إلى جسر بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، وكذلك تطوير الدوار الحالي على شارع طرابلس مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وإنشاء شوارع تجميعية لحركات الالتفاف، إضافة إلى إنشاء نفقين لعبور الجمال وتوسعة نفق عبور الجمال رقم 3 على طريق الإمارات، ويتضمن المشروع كذلك تطوير تقاطع امتداد شارع طرابلس مع طريق الإمارات بإنشاء جسر يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع طرابلس إلى طريق الإمارات باتجاه إمارة الشارقة بسعة ثلاثة مسارات، وإنشاء تقاطع سطحي (للدخول والخروج) للحركة القادمة من الشارقة على طريق الإمارات، إلى جانب أعمال التوسعة على شارع طرابلس في عدة مواقع وتحسينات عند نادى بالرميثة وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية بدل الدوارات القائمة في منطقه محيصنة.