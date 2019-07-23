رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عمان بيوم النهضة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة" حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم النهضة المباركة لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

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