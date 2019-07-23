حاكم أم القيوين يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. اقرأ أيضاً.. حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن استحداث درجات وظيفية

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