الإمارات تدشن حملة مكافحة "الكوليرا" في الساحل الغربي باليمن

دشنت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" اليوم، حملة علاج ومكافحة وباء الكوليرا والوقاية منه، في مديرية موزع بالساحل الغربي اليمني.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، أن الحملة شملت في يومها الأول تزويد المركز الصحي بعزلة الهاملي في مديرية موزع، بكمية من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات الحيوية، وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة، مضيفاً أن المرحلة الثانية من حملة مكافحة وباء الكوليرا، ستنفذ غداً عن طريق الفرق التوعوية وتستهدف تثقيف الأهالي في مناطق مديرية موزع، بخطر هذا الوباء وطرق انتقاله، وكيفية الوقاية منه.

من جانبه أكد عبد الكريم أحمد حبيدر، مدير عام مديرية موزع، أن المساعدات العلاجية العاجلة التي وصلت اليوم، إلى المركز الصحي بعزلة الهاملي، تجسد العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات.. مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سارعت بإرسال الأدوية والطواقم الطبية لمعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، وإنقاذ المواطنين من خطر هذا الوباء القاتل.

وعبر عن شكره وامتنانه لقيادة وشعب الإمارات على الدعم المتواصل لأبناء مديرية موزع ومختلف أبناء الساحل الغربي، عبر تنفيذ جملة من المشاريع الإغاثية والخدمية، ومنها مشاريع تأهيل وترميم عدد من المدارس والمراكز الصحية في "موزع"، وتدشين حملة مكافحة وباء الكوليرا.

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بدوره أشاد الدكتور فتيني راجح سالم ساهرة، مدير مركز جسر الهاملي الطبي بسرعة تلبية الهلال الأحمر الإماراتي للنداء العاجل الذي وجهه إليه بشأن انتشار وباء الكوليرا الذي أسهم في معالجة 60 حالة أغلبها من الأطفال.

وأكد الدكتور فتيني أن "الهلال" وضع اليوم حداً لهذا الخطر الوبائي الذي اجتاح مناطق الجسر ،والوحز، والهاملي، والمقيصر بمديرية موزع، حيث تم توفير العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة وإطلاق حملة توعية تتبعها حملة وقاية للقضاء على هذا الوباء بشكل كامل.

ومن جانبه قال الشيخ عبدالستار زيد عيون، شيخ منطقة الهاملي إن دولة الإمارات قامت بدور كبير في إعادة تطبيع الحياة في مديرية موزع من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المجالات شملت كافة مناطق المديرية، وهذا يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه المواقف الأخوية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها تزويد المركز الصحي بالأدوية، وتوعية المواطنين بخطر وباء الكوليرا وطرق الوقاية منه.

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