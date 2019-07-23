حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان بيوم النهضة

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم النهضة المباركة لبلاده.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

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